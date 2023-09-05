"التنمية" تعلن عن تنفيذ البازار الخيري الأول بغزة

غزة/سما/

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لتنفيذ البازار الخيري "خطوة نحو التنمية"، والذي يضم قرابة 100 مشارك؛ لمساندتهم في تسويق منتجاتهم كخطوة من خطوات الوصول إلى التنمية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء، في مقر المكتب الإعلامي الحكومي، بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري الذي يصاف الخامس من سبتمبر من كل عام , وللإعلان عن تنفيذ البازار الخيري الأول، والذي تنظمه الوزارة بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية العاملة في المجالات المختلفة، بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري.

وقال مدير عام وحدة الجمعيات وتنمية المجتمع المحلي في وزارة التنمية الاجتماعية أسامة شرف، إن وزارة التنمية الاجتماعية تولي اهتماماً بالغاً في هذا اليوم، حيث أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة كمناسبة دولية تتركز فيها الأنشطة والفعاليات الخيرية والأعمال التطوعية.

وأكد أن الوزارة تبدي استعدادها التام لتبني واحتضان أصحاب المشاريع الفردية والعمل على دعمهم ومساندتهم لتطوير واستدامة مشاريعهم، داعيةً كافة الجهات المهتمة بالبعد التنموي لزيارة البازار الخيري والاطلاع على منتجات الأفراد والمؤسسات المشاركة لدعمها وتطويرها.

وفي سياق متصل طالب شرف الجهات الممولة، والعاملين في المجال الخيري، بمساندة وتعزيز صمود أبناء شعبنا في ظل الفقر والبطالة نتيجة الحصار الظالم على قطاع غزة من قبل الاحتلال.

ووجه شكره لكل العاملين في المجال الخيري والإنساني لما يبذلوه من جهدٍ كبير؛ لدعم ومساندة كل المهمشين وخاصة لأهلنا قطاع غزة المحاصر، في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر.

ودعا جميع المهتمين لمتابعة وترقب الإعلان عن موعد افتتاح البازار الخيري وزيارته لنكون جميعاً سنداً ودعماً لأبناء شعبنا في كل الميادين.