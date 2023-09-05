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هبة الكرامة: الحكم بالسجن 7 و6 أعوام على 3 شباب من يافا

الثلاثاء 05 سبتمبر 2023 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
هبة الكرامة: الحكم بالسجن 7 و6 أعوام على 3 شباب من يافا



يافا/سما/

فرضت المحكمة المركزية في تل أبيب، اليوم الثلاثاء، السجن الفعلي 7 و6 أعوام على 3 شباب من يافا على خلفية إلقاء زجاجة حارقة خلال أحداث هبة الكرامة التي اندلعت في شهر أيار/ مايو 2021.

ووفقا لقرار المحكمة فقد فرض على ثلاثة من سكان يافا، وهم: أحمد داود (23 عاما) ورزق جربوع (37 عاما) السجن لمدة 7 سنوات، ورائد جربوع (40 عاما) السجن 6 سنوات.

وكانت المحكمة قد أدانت الثلاثة بإلقاء زجاجة حارقة على منزل في حي العجمي بيافا ما تسبب بإصابة طفل (12 عاما) وشقيقته، بعد أن قدمت النيابة العامة لائحة اتهام بهذا الخصوص.

وذكرت النيابة أن المحكمة أصدرت قرارها هذا بعد أن أبرمت "تسوية ادعاء" اعترف الثلاثة بموجبها وأدينوا بالاتهامات التي نسبت إليهم.

#يافا #هبة الكرامة

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