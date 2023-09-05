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وزير الاقتصاد يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإلغاء قرار الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم

الثلاثاء 05 سبتمبر 2023 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الاقتصاد يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإلغاء قرار الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم



رام الله/سما/

 طالب وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لإلغاء قرار العقاب الجماعي بمنع تسويق منتجات قطاع غزة في الضفة الغربية بعد إغلاقها معبر كرم أبو سالم التجاري، المنفذ الوحيد للقطاع.

ووصف الوزير العسيلي القرار الإسرائيلي بالجائر، ويضاف إلى سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2007 ، حيث تسبب الحصار الإسرائيلي على القطاع بأزمة إنسانية واقتصادية عميقة.

وحمل حكومة الاحتلال تداعيات هذا القرار الذي يكبد القطاع الخاص بمختلف مكوناته خسائر باهظة، ويحرم التجار والمزارعين والصناع من تسويق منتجاتهم، ما يعطل حركة الإنتاج والتشغيل.

#وزير الاقتصاد الفلسطيني

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