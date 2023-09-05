إضعاف القضاء: نتنياهو يعقد مشاورات حول خطة تسوية يطرحها هرتسوغ

القدس المحتلة/سما/

يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، مشاورات حول خطة تسوية يطرحها الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، وتشمل تجميد تشريعات خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية لإضعاف جهاز القضاء، حسبما ذكر موقع "واللا" الإلكتروني.

ويتوقع أن يشارك في هذه المشاورات وزير القضاء، ياريف ليفين، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، والمحامي ميخائيل رافيليو، المقرب من نتنياهو. وديرمر ورافيليو أجريا الاتصالات مع ديوان رئيس الدولة والتي بموجبها تم بلورة خطة التسوية.

وبحسب تفاصيل رشحت حول خطة التسوية التي تبلورت، في الأسابيع الأخيرة، بين مندوبين عن نتنياهو وطاقم رئيس الدولة، يتوقع أن تعلن الحكومة عن تجميد "الإصلاح القضائي" لمدة سنة ونصف السنة، والتعهد بتخفيف قانون إلغاء ذريعة المعقولية، وإجراء تغييرات طفيفة فقط في لجنة تعيين القضاة، من دون تغيير تركيبتها، وإنما تغيير الأغلبية المطلوبة للمصادقة على تعيين قضاة، وبحيث يكون للائتلاف "حق الفيتو" على تعيين لقضاة في جميع مستويات المحاكم.

يشار إلى أن رئيس كتلة "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، لم يرفض خطة التسوية بشكل قاطع، فيما رفض رئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، هذه الخطة.

وتطرق هرتسوغ، اليوم، إلى مقترح التسوية خلال لقاء مع أعضاء الجالية اليهودية في النمسا، واعتبر أن "على القيادة أن تستغل فرصة نادرة من أجل أن تمد يدها والتوصل إلى توافقات".

وأضاف هرتسوغ أنه "منذ تسعة أشهر نتواجد في أزمة عميقة تؤثر بشكل هائل على حياتنا وأمننا واقتصادنا ومجتمعنا وعلى سلوكنا الإنساني. كفى، لقد سئنا هذا الوضع".



وتابع هرتسوغ أن "ثمة حاجة للاجتماع من أجل التوصل إلى تفاهمات واسعة، وهذا ممكن. وهذا لا يتعلق بجدول زمني للمحكمة أو الكنيست. هذا يتعلق بالواقع، والواقع يلزم ببذل جهد هائل من أجل التوصل إلى توافقات. وأدعو القيادة (في الحكومة والمعارضة) إلى التحلي بمسؤولية، والنظر إلى الواقع بعيونهم، ومد اليد، وبذل جهد، وعدم رفض، وبذل أي جهد ومحاولة التوصل إلى توافق واسع، كي تنتهي هذه الأزمة التي تتناول قضية الإصلاح القضائي والعلاقات بين السلطات المختلفة، سلطات الحكم المختلفة. ونتمكن من العودة إلى النقاشات والمواجهات والمداولات حول جميع القضايا الأخر التي تشغل المجتمع الإسرائيلي، وقسم منها قضايا قديمة والقسم الآخر قضايا جديدة مثلما هو متعارف عليه في الديمقراطية".

وأشار هرتسوغ إلى أن "كل ما أفعله في الأسابيع الأخيرة هدفه الحفاظ على الديمقراطية الإسرائيلية، وحمايتها، وأيضا من أجل إنشاء نظام أوسع لتفاهمات وتوازنات بين سلطات الحكم المختلفة، وهذا ممكن ويستوجب مسؤولية".



ونفى ليفين، صباح اليوم، وجود تسوية كهذه، رغم أن مصادر في ديوان رئيس الدولة قالت، أمس، إن نتنياهو عبر عن موافقته على تسوية.

وقال ليفين لإذاعة "كول بَرمّا" إنه "لا يمكن الموافقة على مقترح التسوية الجديد، وهو لا يغيّر الأمر الأساسي المطلوب في تغيير (تركيبة) لجنة تعيين القضاة، ولا علم لي بوجود توافق. وبموجب علمي بالأمور، فإن المعارضة ليست مستعدة لأي شيء".

ووصف ليفين النشر عن مقترح هرتسوغ بأنه "شائعات". وأضاف أنه "لا يوجد تغيير لدى رئيس الحكومة بخصوص الإصلاح، وهذا موضوع التزمنا به منذ فترة طويلة وتم التعبير عنه بالاتفاقيات الائتلافية، وهو ضروري من أجل إنشاء، أخيرا، قدرة على الحكم. وأنا أتلقى الدعم من رئيس الحكومة".

وتابع ليفين أنه "لا علم لي باتصالات جدية جارية، وتوجد أفكار متنوعة يتم إلقاؤها في الهواء، لكن الطريق للوصول إلى توافقات ليست بإطلاق بالونات تجارب وإنما بأن يجلس الواحد مع الآخر وبحث الأمور وإجراء اتصالات حول توافق".