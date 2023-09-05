  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

للمرة الثانية.. العليا الإسرائيلية ترفض تأجيل النظر بالتماس ضد "إلغاء المعقولية"

الثلاثاء 05 سبتمبر 2023 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
للمرة الثانية.. العليا الإسرائيلية ترفض تأجيل النظر بالتماس ضد "إلغاء المعقولية"



القدس المحتلة/سما/

رفضت المحكمة العليا اليوم، الثلاثاء، طلب الحكومة الإسرائيلية بتأجيل النظر في التماسات ضد قانون إلغاء حجة المعقولية، بهيئة قضائية تشمل جميع قضاة المحكمة الـ15، والمقرر في 12 أيلول/سبتمبر الجاري.

وجاء في قرار المحكمة أنه "بالنظر إلى التشكيلة الموسعة التي تم تحديدها وبالنظر إلى القيود التي يفرضها جدول المحكمة، فإنه لا يمكن الموافقة على طلب تأجيل الجلسة المقررة إلى 12 أيلول/ سبتمبر 2023".

كما قرر قضاة المحكمة أن تمديد الموعد النهائي لتقديم رد الحكومة على الالتماسات حتى الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافق 8 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وبحسب قرار المحكمة، سيتعين على الملتمسين تقديم النقاط الرئيسية للحججهم حتى الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الموافق 10 أيلول/ سبتمبر الجاري، وأشار إلى أن المحكمة سوف تنظر في السماح باستكمال المرافعة كتابيا إذا لزم الأمر.

#الغاء المعقولية

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يقرر وقف تصدير البضائع من غزة حتى إشعار آخر

المجلس البلدي يضع استقالته.. بلدية نابلس تصدر بيانا للرأي العام عقب وفاة اثنين من عمالها

"الصحة" تنشر نتائج التحقيق بخصوص وفاة المواطنة ملك عليان

أول تعليق فلسطيني على تقرير إسرائيلي يكشف انتهاكات خطيرة بحق نساء الخليل

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

كان مؤذنا وإماما في المسجد .. وثيقة سرية تكشف تفاصيل مثيرة عن اليهودي الوحيد في تشاد

"ازدراء مهين".. التايمز: البيت الأبيض يثير غضب نتنياهو

الأخبار الرئيسية

فصائل المقاومة تتوعد "إسرائيل" بدفع الثمن

photo_2023-09-05_14-08-08

عمدة برشلونة يثير غضباً فلسطينياً..

64f71ebf4236044e6b09764b

يديعوت: نتنياهو مستعد لتقديم العديد من التنازلات لزيارة البيت الأبيض

هكذا يفكر سموتريتش حول الفلسطينيين والترانسفير والانتقام و"تدفيع ثمن"

undefined

دا سيلفا يناضل لتغيير السياسة تجاه القضية الفلسطينية بعد بولسونارو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية