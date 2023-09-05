للمرة الثانية.. العليا الإسرائيلية ترفض تأجيل النظر بالتماس ضد "إلغاء المعقولية"

القدس المحتلة/سما/

رفضت المحكمة العليا اليوم، الثلاثاء، طلب الحكومة الإسرائيلية بتأجيل النظر في التماسات ضد قانون إلغاء حجة المعقولية، بهيئة قضائية تشمل جميع قضاة المحكمة الـ15، والمقرر في 12 أيلول/سبتمبر الجاري.

وجاء في قرار المحكمة أنه "بالنظر إلى التشكيلة الموسعة التي تم تحديدها وبالنظر إلى القيود التي يفرضها جدول المحكمة، فإنه لا يمكن الموافقة على طلب تأجيل الجلسة المقررة إلى 12 أيلول/ سبتمبر 2023".

كما قرر قضاة المحكمة أن تمديد الموعد النهائي لتقديم رد الحكومة على الالتماسات حتى الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافق 8 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وبحسب قرار المحكمة، سيتعين على الملتمسين تقديم النقاط الرئيسية للحججهم حتى الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الموافق 10 أيلول/ سبتمبر الجاري، وأشار إلى أن المحكمة سوف تنظر في السماح باستكمال المرافعة كتابيا إذا لزم الأمر.