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السعودية تقرر تمديد خفض الإنتاج النفطي الطوعي لثلاثة أشهر

الثلاثاء 05 سبتمبر 2023 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تقرر تمديد خفض الإنتاج النفطي الطوعي لثلاثة أشهر



الرياض/سما/

قررت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا لثلاثة أشهر.


وذكر مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، اليوم الثلاثاء، أن المملكة العربية السعودية ستمدد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل نفط يوميا.


وأوضح أنه "تقرر تمديد الخفض التطوعي الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو/ تموز الماضي، وتم تمديده ليشمل شهري أغسطس/ آب، وسبتمبر/ أيلول الجاري، لثلاثة شهور أخرى، أي حتى نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2023، وبذلك سيكون إنتاج المملكة في أشهر أكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر/ تشرين الثاني، وديسمبر المقبلة، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".



وأوضح المصدر أن "هذا الخفض التطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك+ بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها".


وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد صرح في وقت سابق، أن "7 جهات مستقلة تحققت من التزام روسيا بخفض إنتاج النفط"، مشيرا إلى أن "منظمة أوبك+ تؤدي عملها في تحقيق استقرار الأسواق وتقليل نسبة التلاعب لدى بعض الدول".


وأوضح الوزير السعودي أن الخفض الطوعي في إنتاج النفط قد قدم ضمانات للأسواق، مؤكدًا أن روسيا خفضت إنتاجها من النفط بشكل طوعي ولم تلزمها أي جهة.

#السعودية

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