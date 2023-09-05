رئيس الوزراء يعقب على انتهاكات الاحتلال بحق نساء الخليل

رام الله/سما/

أدان رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، ارتكاب جنود الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات فظيعة بحق نسائنا في مدينة الخليل، واصفا تلك الانتهاكات بالمشينة، وتعكس مستوى الانحدار الذي وصلت إليه ممارسات الاحتلال الإجرامية ضد أبناء شعبنا، دون أدنى التفاتة للقوانين والشرائع الدولية.

وقال اشتية تعقيبا على ما كشفت عنه منظمات حقوقية اسرائيلية، وتعرية مجندات في جيش الاحتلال لمواطنات في مدينة الخليل، "إن انتهاك حرمة بيوتنا والمس بنسائنا عمل مستفز، ومشين، وفعل فظيع، لا يمارسه سوى من تجردوا من الأخلاق والقيم الإنسانية".

ودعا اشتية دول العالم إلى إدانة تلك الانتهاكات الفظيعة، وتقديم الجناة للعدالة الدولية.

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