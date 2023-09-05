  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رئيس الوزراء يعقب على انتهاكات الاحتلال بحق نساء الخليل

الثلاثاء 05 سبتمبر 2023 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء يعقب على انتهاكات الاحتلال بحق نساء الخليل



رام الله/سما/

أدان رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، ارتكاب جنود الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات فظيعة بحق نسائنا في مدينة الخليل، واصفا تلك الانتهاكات بالمشينة، وتعكس مستوى الانحدار الذي وصلت إليه ممارسات الاحتلال الإجرامية ضد أبناء شعبنا، دون أدنى التفاتة للقوانين والشرائع الدولية.

وقال اشتية تعقيبا على ما كشفت عنه منظمات حقوقية اسرائيلية، وتعرية مجندات في جيش الاحتلال لمواطنات في مدينة الخليل، "إن انتهاك حرمة بيوتنا والمس بنسائنا عمل مستفز، ومشين، وفعل فظيع، لا يمارسه سوى من تجردوا من الأخلاق والقيم الإنسانية".

ودعا اشتية دول العالم إلى إدانة تلك الانتهاكات الفظيعة، وتقديم الجناة للعدالة الدولية.

ــــ

#اشتية

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يقرر وقف تصدير البضائع من غزة حتى إشعار آخر

المجلس البلدي يضع استقالته.. بلدية نابلس تصدر بيانا للرأي العام عقب وفاة اثنين من عمالها

"الصحة" تنشر نتائج التحقيق بخصوص وفاة المواطنة ملك عليان

أول تعليق فلسطيني على تقرير إسرائيلي يكشف انتهاكات خطيرة بحق نساء الخليل

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

كان مؤذنا وإماما في المسجد .. وثيقة سرية تكشف تفاصيل مثيرة عن اليهودي الوحيد في تشاد

"ازدراء مهين".. التايمز: البيت الأبيض يثير غضب نتنياهو

الأخبار الرئيسية

فصائل المقاومة تتوعد "إسرائيل" بدفع الثمن

photo_2023-09-05_14-08-08

عمدة برشلونة يثير غضباً فلسطينياً..

64f71ebf4236044e6b09764b

يديعوت: نتنياهو مستعد لتقديم العديد من التنازلات لزيارة البيت الأبيض

هكذا يفكر سموتريتش حول الفلسطينيين والترانسفير والانتقام و"تدفيع ثمن"

undefined

دا سيلفا يناضل لتغيير السياسة تجاه القضية الفلسطينية بعد بولسونارو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية