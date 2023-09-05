فصائل المقاومة تتوعد "إسرائيل" بدفع الثمن

غزة/سما/

توعدت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الاحتلال الإسرائيلي بدفع ثمن الاعتداء على حرائر شعبنا.

وقالت فصائل المقاومة الفلسطينية، إن الاعتداء على حرائر شعبنا عدوان سافر وتجاوز خطير لكل الخطوط الحمراء وسيدفع الاحتلال ثمن ذلك".

وأضافت الفصائل في تصريح صحفي لها:"هذه الجريمة النكراء تعكس فاشية وسادية الاحتلال، وهي ثمرة للتنسيق الأمني والتطبيع العربي المخزي مع الاحتلال".

ودعت ثوار الضفة الباسلة للانتفاض وتصعيد المقاومة والعمليات البطولية والنوعية للرد على عدوان الاحتلال والثأر لحرائر شعبنا المجاهد، ليعلم الاحتلال وجيشه وحكومته أن اليد التي ستمتد على نساء شعبنا ستقطع.

يذكر أن صحيفة هآرتس العبرية كشفت في تقرير لها أمس الاثنين أن مجندتان ملثمتان في الجيش الإسرائيلي، كانتا تحملان السلاح ويرافقهما كلب مدرب على الهجوم أجبرتا خمس نساء فلسطينيات في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، على خلع ملابسهن بالكامل، كل واحدة على حدة، والتجول أمامهما عاريات، في أعقاب مقابلة النساء وأفراد من العائلة الفلسطينية.