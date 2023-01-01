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عمدة برشلونة يثير غضباً فلسطينياً..

الثلاثاء 05 سبتمبر 2023 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
عمدة برشلونة يثير غضباً فلسطينياً..



برشلونة/سما/

أعلن عمدة برشلونة الإسبانية، الإثنين، 4 سبتمبر/أيلول 2023، أنه سيعيد إحياء اتفاق المدينة التوأم مع تل أبيب بعد إلغائه في فبراير/شباط الماضي بسبب "سياسة الفصل العنصري" التي تنتهجها إسرائيل مع الفلسطينيين.

بذلك يكون عمدة المدينة جاومي كولبوني قد تراجع عن قرار العمدة السابقة أدا كولاو، التي خسرت الانتخابات مطلع هذا العام، بينما أثار القرار غضباً فلسطينياً، وقالت إن ذلك يضر بالسكان الأصليين لفلسطين، وفق موقع Middle East Eye البريطاني.

حيث رحّب عمدة تل أبيب، رون هولداي، بالإعلان قائلاً: "أنا سعيد لأن عمدة برشلونة المنتخب أعاد اتفاق مدينتنا التوأم، وبأنه يعترف بقيمنا الديمقراطية المشتركة".

بعد استعادة العلاقات مع تل أبيب، قال مفوض برشلونة للعلاقات الدولية إن هذه الخطوة "لا تضر" بالعلاقات مع السلطة الفلسطينية، وإن أول رحلة رسمية لكولبوني خارج أوروبا ستكون إلى فلسطين.

من جهتها، أدانت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات القرار الذي اتخذه عمدة برشلونة الجديد باستعادة العلاقات مع "تل أبيب العنصرية" على موقع إكس (تويتر سابقاً).


جاء في بيانها: "هذا القرار يضر عمداً بالسكان الأصليين الفلسطينيين وبنضالنا من أجل الحرية والعدالة والمساواة".

كما انتقد عضو مجلس مدينة برشلونة، مارك سيرا، كولبوني لأنه قرر "دعم إسرائيل في الوقت الذي تمر فيه بأسوأ أزمة ديمقراطية: إذ يحكمها يمين متطرف يروّج لتعديلات قضائية تقوّض الفصل بين السلطات، ووسط زيادة في العنف مع السكان الفلسطينيين".

أضاف سيرا: "علينا أن نتذكر أن تعليق اتفاق المدينتين التوأم اقترحه آلاف المواطنين، وأيده 4 فائزين بجائزة نوبل و50 مفكراً".

فيما قالت عمدة برشلونة السابقة كولاو، مطلع العام الجاري، إنها كتبت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خطاباً تبلغه فيه بقطع العلاقات بين المدينة الإسبانية وتل أبيب، إلى أن "توقف السلطات الإسرائيلية الانتهاك الممنهج لحقوق الشعب الفلسطيني".

كما قالت إن أكثر من 100 منظمة وأكثر من 4000 مواطن طالبوا المدينة "بدعم حقوق الفلسطينيين". وجاء قرار قطع العلاقات مع تل أبيب في أعقاب حملة شنها نشطاء، وتقديم التماس رسمي يضم أكثر من 4000 توقيع إلى مجلس مدينة برشلونة، الذي حث البلدية على قطع العلاقات مع إسرائيل.

وقّعت برشلونة وتل أبيب ومدينة غزة اتفاقية صداقة وتعاون عام 1998. ودعا الناشطون الداعمون لفلسطين إلى استمرار علاقة برشلونة مع مدينة غزة.

كما قالت كولاو، مطلع هذا العام، إن الناخبين طلبوا منها "إدانة جريمة الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني، ودعم المنظمات الفلسطينية والإسرائيلية التي تعمل من أجل السلام، وكسر اتفاق التوأمة بين برشلونة وتل أبيب".

#فلسطين #تل أبيب

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