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المالكي يتسلم أوراق اعتماد سفيرة نيوزيلاندا غير المقيم لدى دولة فلسطين

الثلاثاء 05 سبتمبر 2023 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يتسلم أوراق اعتماد سفيرة نيوزيلاندا غير المقيم لدى دولة فلسطين



القاهرة/سما/

 تسلم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماد سفيرة نيوزيلندا الجديدة غير المقيمة لدى دولة فلسطين من خلال جمهورية مصر العربية، السفيرة آيمي لورينسون.

ورحب المالكي بالسفيرة النيوزيلندية الجديدة متمنيا لها التوفيق في مهامها الجديدة. وأشاد بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما أطلع وزير الخارجية السفيرة على آخر المستجدات السياسية في فلسطين، والممارسات الإسرائيلية الأحادية، بالإضافة إلى التصعيد الممنهج بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وعلى آخر مستجدات الحراك الدبلوماسي على الساحة الدولية، خاصة ما يتصل بمحكمة العدل الدولية والتحضيرات الخاصة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها خلال الشهر الجاري في نيويورك، وإمكانية لقاء وزيري الخارجية هناك لتنسيق المواقف بين البلدين، وأهمية دعم بلادها لجهود فلسطين في توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع أنواع الانتهاكات.

ودعا بلادها إلى الاعتراف بدولة فلسطين واستثمار جهود نيوزيلندا في الحفاظ على حل الدولتين، وضمان تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة كافة بعيدا عن الانتقائية وازدواجية المعايير.

من جهتها، أكدت لورينسون استمرار تعزيز العلاقات النيوزلندية الفلسطينية في كافة المجالات.

حضر المراسم التي جرت في مقر سفارة دولة فلسطين بجمهورية مصر العربية، سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية دياب اللوح، ومدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا" السفير عماد الزهيري، ومساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير فايز أبو الرب، ومستشار أول سفارة دولة فلسطين بالقاهرة نداء البرغوثي، والمستشار ناجي الناجي، ومن الجانب النيوزيلندي نائب رئيس البعثة كالم هايمز.

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#رياض المالكي

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