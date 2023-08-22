لبنان: هيئة العمل الفلسطيني تبحث ملف ارتكاب الجرائم الأخيرة في عين الحلوة

بيروت/سما/

عقدت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان اجتماعاً اليوم الثلاثاء، في مقر سفارة دولة فلسطين في لبنان.

وبالاستناد إلى القرارات السابقة التي تم إقرارها في اجتماع هيئة العمل بتاريخ 22-8-2023 والتي جاءت بإجماع كل أعضاء الهيئة، قررت هيئة العمل الفلسطيني المشترك تكليف القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة المعززة من جميع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، بالقيام بالواجب الموكل إليها فيما يختص بارتكاب الجرائم الأخيرة التي شهدها المخيم، وبما يحفظ الأمن والاستقرار في المخيم والجوار اللبناني الشقيق.

ويأتي هذا الاجتماع، استكمالاً للقاءات والاجتماعات التي عقدتها هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، والتي شارك في جزء منها ممثلون عن الدولة اللبنانية ومؤسساتها السياسية والعسكرية والأمنية، وممثلون عن عدد من الأحزاب اللبنانية، بعد أن انقضت المهلة التي أعطيت لتسليم المشتبه بهم، واستُنفدت كل وسائل اللجنة المكلفة بالتواصل والحوار مع المشتبه بهم بعملية اغتيال قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في صيدا اللواء الشهيد أبو اشرف العرموشي ورفاقه، واغتيال عبد الرحمن فرهود.