  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل 3 مقدسيين ويجدد الإقامة الجبرية لرئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد

الثلاثاء 05 سبتمبر 2023 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 3 مقدسيين ويجدد الإقامة الجبرية لرئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد



القدس المحتلة/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الثلاثاء، 3 مقدسيين من البلدة القديمة ومن بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، وجددت الإقامة الجبرية لرئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر هدمي.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بالقدس، أن الاحتلال اعتقل الشابين أمير ماجد الرشق وفراس فارس الرشق من البلدة القديمة في القدس المحتلة، عقب الاعتداء عليهما بوحشية، كما اعتقلت الشاب محمد علي درويش من بلدة العيسوية عقب اقتحام منزله.

وأجّلت سلطات الاحتلال محاكمة الفتى صالح الفاخوري حتى يوم الثلاثاء المقبل، كما مددت اعتقال الشاب مصطفى أبو سنينة حتى الحادي عشر من الشهر الحالي، وأجّلت محاكمة الشاب المقدسي يوسف الرشق حتى الــ12 من الشهر الجاري.

وللمرة الخامسة على التوالي، أصدرت سلطات الاحتلال قرارا بتحديد حركة رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر هدمي، تمنعه بموجبه من دخول أحياء القسم الشرقي من مدينة القدس المحتلة، بما فيها البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وطريق دخوله لحي الصوانة الذي يقطنه وطريق الخروج منه.

ويملك الهدمي محلا تجاريا وسط مدينة القدس المحتلة، بالقرب من باب الساهرة، يعتاش منه. وهو ممنوع من السفر لمدة تزيد على أربع سنوات، كما أنه ممنوع من دخول القدس والمسجد الأقصى منذ ما يزيد على سنتين.

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يقرر وقف تصدير البضائع من غزة حتى إشعار آخر

المجلس البلدي يضع استقالته.. بلدية نابلس تصدر بيانا للرأي العام عقب وفاة اثنين من عمالها

"الصحة" تنشر نتائج التحقيق بخصوص وفاة المواطنة ملك عليان

يديعوت: مساعد كوهين "وبّخ" وزير الخارجية البحريني

أول تعليق فلسطيني على تقرير إسرائيلي يكشف انتهاكات خطيرة بحق نساء الخليل

"هآرتس": الجيش الإسرائيلي أجبر فلسطينيات على التعري بالكامل أمام أطفالهن

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

الأخبار الرئيسية

الإعلام العبري: الفلسطينيون يعدون بعدم تقويض محادثات التطبيع السعودية الإسرائيلية

الكشف عن موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة

قرار إسرائيلي بخصم نحو 30 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية

رئيس

صحيفة: الرئيس عباس يستعد لأوسع تغييرات داخل السلطة وحركة فتح

إلغاء زيارة كوهين وكيش إلى السعودية.. مشاركة إسرائيلية قائمة في مؤتمر "اليونسكو"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية