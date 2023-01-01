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إصابات بالرصاص الحي والاختناق خلال مواجهات في بيت أمر شمال الخليل

الثلاثاء 05 سبتمبر 2023 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أصيب اليوم الثلاثاء، شابان بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض ، إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط والحي في منطقة عصيدة بالبلدة، ما تسبب بإصابة شابين بالرصاص الحي كل منهما في ركبته، كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق خلال المواجهات التي شهدتها البلدة.

وأضاف أن جنود الاحتلال استولَوا على عدد من المنازل وحولوا أسطحها إلى نقاط مراقبة واستهداف للمواطنين.

وتأتي هذه المواجهات بعد مسيرة عفوية لطلاب المدارس، احتجاجا على إجبار جنود الاحتلال مواطنات على خلع ملابسهن لتفتيشهن.

#إصابات #الخليل

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