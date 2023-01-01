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العمل بغزة تطلق برنامجاً لتمويل المشاريع الصغيرة من خلال القرض الحسن

الثلاثاء 05 سبتمبر 2023 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمل بغزة تطلق برنامجاً لتمويل المشاريع الصغيرة من خلال القرض الحسن



غزة / سما /

أعلنت وزارة العمل بغزة، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق برنامج تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال القرض الحسن، للأسر المتعففة والخريجين والشرائح الضعيفة والهشة، بهدف خلق فرص عمل مستدامة وناجحة لهم.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أنها ستعمل على توجيه المستفيدين من البرنامج من خلال التدريب والدعم الفني، لتعزيز فرص النجاح للمشاريع الناشئة، مبينة أن التسجيل للبرنامج يخضع لعدة لشروط، وأن التسجيل للاستفادة من المشروع متاحة للفئات التالية:

1. الخريجين والمهنيين الباحثين عن العمل.

2. أرباب الأسر المتعففة والتي ليس لها مصدر دخل، وترغب بإقامة مشروع صغير.

3. أصحاب المشاريع الصغيرة والتي تم تمويلها سابقا عن طريق القروض الحسنة وتحتاج إلى تطوير.

4. وجود كفلاء للمشروع من بنك "الوطني الإسلامي أو بنك الإنتاج".

معايير التفضيل هي:

- الحالة الاجتماعية للمستفيد / الأسرة المتعففة.

- وجود فكرة حقيقية وقابلة للتنفيذ.

- ارتباط الفكرة بتخصص المستفيد.

- الأولية للفئات العمرية بين 18-45 عاما.

- قدرة المشروع على تشغيل أيدي عاملة إضافية.

- وجود مساهمة شخصية للمستفيد ونسبة المساهمة.

- الخبرة العملية للمستفيد.

شروط الإقراض هي:

- مبلغ القرض الحسن بحد أقصى 15000 شيكل.

- يكون السداد على أساس دفعات شهرية منتظمة.

- يمنح المستفيد فترة سماح لتسديد الدفعات من 3-6 أشهر حسب المشروع.

- الحد الأقصى لفترة السداد 36 شهرا شاملة فترة السماح.

- قيمة القسط الشهري بحد أقصى 400 شيكل شهريا.

الضمانات المطلوبة للقرض:

يجب على مقدم الطلب تسليم المستندات التالية:

- صورة هوية صالحة.

- المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة- إن وجدت.

- إحضار عروض أسعار أولية بالأصول المطلوب تمويلها من خلال القرض الحسن (الآلات والمعدات والأدوات).

الأوراق الخاصة بالكفلاء من بنكي الإنتاج والوطني الاسلامي:

- صورة هوية الكفيل.

- استمارة راتب الكفيل (المدني من الرواتب، والعسكري من الفرع المالي بالداخلية).

- كشف حساب 6 شهور للكفيل مختوم من البنك.

- كشف التحليل المالي للكفيل موقع من مسئول التمويل في البنك بإمكانية الكفالة.

 

للتسجيل: اضغط هنا

#وزارة العمل #غزة #تمويل المشاريع الصغيرة #المشاريع الصغيرة

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