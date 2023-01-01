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منى زكي تعتذر لابنتها على الهواء

الثلاثاء 05 سبتمبر 2023 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
منى زكي تعتذر لابنتها على الهواء



وكالات / سما /

اعتذرت الفنانة منى زكي من ابنتها الكبرى لي لي أحمد حلمي على الهواء بسبب طريقتها في التربية والتعامل معها منذ الطفولة، مؤكدة أنها التزمت أسلوب العقاب على أي خطأ، وكانت "سخيفة معها"، وأدركت لاحقاً أن هذه الطريقة لا تصلح لتربية الأطفال.

وقالت منى زكي خلال حوارها مع برنامج كلام نواعم: بعتذر لبنتي لأني كنت سخيفة معها وبعاقبها وهي صغيرة وبعاملها بأنه الصح صح والغلط غلط لكن لما كبرت عرفت أنه لازم تعرف عواقب اللي ما ستفعله وخطورته مش عقاب بدون فهم.

وقالت منى زكي: النجاح المهني تسبب في ضغط في علاقتي بأحمد حلمي، لأن أجواء العمل في مجال الفن صعبة جداً نفسياً إحباطاتها وحشة جداً والنجاحات حلوة بزيادة، والنجاحات بتبقى قوية جداً لدرجة إنك لو مش شخص عاقل ومتزن على الأرض مهما حصل من مغريات هيحصل تضخم في الذات وغرور كبير.

 

 

 

وتابعت: لما بيجيلك اكتئاب بعد فشل حاجة مهم أوي الآخر يساندك، بس في نفس الوقت مهم أنك متأفوريش في الاكتئاب وتعرفي أن أهم حاجة هي العيلة وهي دي اللي باقية.

وواصلت منى زكي حديثها قائلة: أول ما اتجوزنا كانت فكرة غريبة بالنسبة لأحمد إنه يقعد مع العيال وأنه مش مضطر وبدأت أفهمه أن علاقتك ببنتك اللي هتتأثر أنا مش خسرانة حاجة.

#منى زكي

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