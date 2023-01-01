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جريمة مروعة تهز الأقصر.. قتل شقيقه النائم "ذبحا"

الثلاثاء 05 سبتمبر 2023 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
جريمة مروعة تهز الأقصر.. قتل شقيقه النائم "ذبحا"



وكالات / سما /

شهدت إحدى قرى محافظة الأقصر، جنوبي مصر، جريمة مروعة حيث قتل شخص شقيقه الأكبر ذبحا أثناء نومه بعد عدة مشاجرات، إضافة إلى أسباب مرضية، وفق شهادة من الجيران.

وقال مصدر أمني، الإثنين، إن المتهم يُدعى "أحمد.س.ا"، في الثلاثينيات من عمره، تخلّص من شقيقه الأكبر المدعو "محمد.س.ا"، 43 عاما، أثناء نومه على خلفية مشادة كلامية تطوّرت لمشاجرة وقعت بينهما؛ ليقوم الشقيق الأصغر بالهجوم على أخيه ويذبحه باستخدام سكين المطبخ.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر إخطارا من الأهالي بوقوع جريمة القتل في أحد منازل قرية الضبعية التابعة لمركز القرنة في غرب المحافظة، لينتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.

وأكد أحد أهالي قرية الضبعية، حمدي محمد، تكرار الخلافات بين الشقيق الأكبر والجاني، حتى إن الجيران اعتادوا سماع صوتيهما كل فترة خلال المشاجرات.

تم إلقاء القبض على المتهم لحين عرضه على النيابة لتتولى التحقيقات.

#الأقصر #جريمة

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