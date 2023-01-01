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جماهير طولكرم تُشيع جثمان الشهيد عايد أبو حرب

الثلاثاء 05 سبتمبر 2023 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
جماهير طولكرم تُشيع جثمان الشهيد عايد أبو حرب



رام الله / سما /

شيعت جماهير حاشدة، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد عايد سميح أبو حرب (21 عاماً)، في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، بمشاركة شعبية جماهيرية ووطنية حاشدة، وسط ترديد التكبيرات والهتافات الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، والمطالبة بمحاسبته.

وجاب موكب التشييع شوارع المدينة وصولا إلى منزل ذوي الشهيد في مخيم نور شمس، ليلقي والداه وأهله وأصدقاؤه نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل الصلاة عليه في مسجد أبو بكر الصديق وسط المخيم، ومواراته الثرى في مقبرة الشهداء بالمخيم.

وكان الشهيد أبو حرب قد ارتقى برصاص قوات الاحتلال في الرأس أثناء اقتحام مخيم نور شمس فجراً.

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