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قرابة مليون شيكل يومياً خسائر إيقاف تصدير المنتجات الزراعية بغزة

الثلاثاء 05 سبتمبر 2023 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرابة مليون شيكل يومياً خسائر إيقاف تصدير المنتجات الزراعية بغزة



غزة/ سما /

قدرت وزارة الزراعة في قطاع غزة، الثلاثاء، الخسائر الناتجة عن إيقاف حركة تصدير المنتجات الزراعية من القطاع، إلى الضفة الغربية والداخل المحتل، بقرابة مليون شيكل يوميًا.

واعتبرت الوزارة في بيان لها، قرار الاحتلال بوقف التصدير أنه يأتي ضمن سياسة إحكام وتشديد الحصار على القطاع.

وبينت أن الاحتلال منع تسويق المنتجات التي تمثل ما يزيد عن 85% من صادرات قطاع غزة الزراعية.

وأكدت، أن إيقاف حركة التصدير والتسويق، يلحق الضرر المادي بآلاف العاملين من قطاعي الزراعة والصيد، والذين يعيلون حوالي 60 ألف أسرة، داعية للتراجع عن هذا القرار.

وأكدت أن القرار "لا يستند إلى أية مبررات حقيقية، وينتهك القانون الدولي الإنساني.

ورأت أن إغلاق المعبر إمعان في سياسة الحصار، وجريمة عقاب جماعي تشمل المزارعين والتجار والصيادين بشكل مباشر، فضلا عن المواطنين لتأثيرها السلبي على المؤشرات الاقتصادية.

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