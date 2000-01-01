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نتنياهو يتحدث عن ممر للطاقة عبر السعودية

الثلاثاء 05 سبتمبر 2023 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يتحدث عن ممر للطاقة عبر السعودية



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن التوصل إلى اتفاق سلام إسرائيلي سعودي أمر ممكن وقد يؤدي إلى فتح ممر جديد للكهرباء وربط أوروبا بالهند عبر الشرق الأوسط.

وخلال زيارته إلى قبرص، أشار نتنياهو إلى أن "هناك الآن احتمال أن نقوم بتوسيع اتفاقيات إبراهيم لتشمل التطبيع مع المملكة العربية السعودية".

وتحدث نتنياهو عن موصل كهرباء جديد يتم تنظيمه الآن من البر الرئيسي لليونان إلى جزيرة كريت إلى قبرص. ومن المتوقع أن ينقل كابل EuroAsia Interconnector تحت سطح البحر والذي يدعمه الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 2000 ميغاوات من الكهرباء لربط الشبكات من إسرائيل وقبرص باليونان في نهاية المطاف.

وقال نتنياهو إن الاتفاق قد يشمل أيضا دولا تقع إلى الشرق من إسرائيل، لافتا إلى إمكانية أن تعمل إسرائيل بالتعاون مع قبرص واليونان لتصدير غازها الطبيعي إلى أوروبا، مبينا أنه سيتم اتخاذ القرارات بشأن هذا الأمر خلال ثلاثة إلى ستة أشهر.

وتحدث نتنياهو إلى وسائل الإعلام مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس كجزء من حدث ثلاثي في ​​نيقوسيا لمناقشة المشاريع المشتركة، لا سيما في مجال الطاقة وفي مجال الألبان.

وتطرقوا إلى كيفية الاستفادة من جهود التطبيع الإسرائيلية في الشرق الأوسط لتوسيع مشاريعهم الثلاثية.

وجاء الاجتماع في الوقت الذي سعت فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوسط في اتفاق مع السعودية يتضمن اتفاق تطبيع مع إسرائيل.

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