تعادل محبط في الأولى وفوز مثير في الثانية

غزة / سما /

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأمل وخدمات النصيرات التي أقيمت على استاد خانيونس البلدي في ختام منافسات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى.

ورفع خدمات النصيرات رصيده إلى 5 نقاط في المركز السابع، وبذات الرصيد يتواجد الأمل في المركز الثامن.

وفي دوري الدرجة الثانية حقق فريق الأقصى الرياضي فوزاً مثيرا على شباب معن 2/3 في المباراة التي أقيمت على ملعب الدرة في ختام منافسات الجولة الثانية من دوري الدرجة الثانية فرع الوسطى والجنوب.

سجل ثلاثية الأقصى فضل أبو زيادة هدفين في الدقيقتين 50 و 95، وعز الدين الغرور في الدقيقة 45، بينما أحرز هدفي معن أمجد غانم في الدقيقة 22 و أسعد العنابي في الدقيقة 92.

ورفع الأقصى رصيده إلى النقطة السادسة في المركز الأول ، وتوقف رصيد معن عند نقطة واحدة في المركز الخامس

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