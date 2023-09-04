جوهرة برشلونة: كُنت مُعجباً بقدرات نجم ريال مدريد السابق

تحدث لامين يامال، لاعب برشلونة الشاب، عن تجربته الواعدة مع الكتلان، مؤكداً على أنه كان معجباً بقدرات نجم الغريم ريال مدريد السابق ماركو أسينسيو.

واكتسب يامال شعبية كبيرة في وسط مُحبي جمهور برشلونة رغم سنه الصغيرة، وأصبح أحد العناصر التي يُعول عليها المُدرب تشافي كثيراً.

وقال يامال، في تصريحاتٍ نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، :”من المُذهل القدرة على عيش هذه اللحظة، أريد أن استمتع بها تماماً”، وأضاف :”أنا اتحلى بالهدوء، واعتدت بالفعل على الأجواء في برشلونة، لذلك دعونا نرى كيف ستسير الأمور”.

وتابع النجم الشاب :”والدتي فخورة للغاية بي، منذ أن كُنت ناشئاً وأنا ألعب ضد أشخاص كبار جداً، وهي تقول لي إنني يجب أن أكون حذراً بشأن الأخطاء التي تُرتكب ضدي، ولكني أقول لها أن تبقى هادئة وأن تثق بي”.

وأضاف :”أنا دائماً اتحدث مع بالدي الذي يقول لي أن أستمتع، وألا أخاف، وأن أواجه الأمر، والأمر نفسه يحدث مع جافي الذي يقول لي ألا أخاف، وبيدري يقوم بما هو أكثر ويُساعدوني كثيراً”.

وتحدث لامال عن تجربته مع مُنتخب إسبانيا وتفضيله الماتادور عن اللعب لصالح المغرب قائلاً :”حينما بدأ أسينسيو فقد أعجبت به كثيراً، لقد كُنت واضحاً دائماً بشأن رغبتي في تمثيل ألوان إسبانيا، وأريد الفوز بكأس أمم أوروبا وكأس العالم وكل شيء ممكن”.