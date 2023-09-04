العرض الأضخم.. محاولة أخيرة من اتحاد جدة لخطف صلاح!

وكالات / سما /

يتمسك مسؤولو اتحاد جدة بالحصول على خدمات المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، خلال الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي في الدوري السعودي.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد وصل وفد سعودي إلى لندن، السبت الماضي، ويخطط لإجراء محاولة أخيرة لإقناع ليفربول ببيع صلاح هذا الأسبوع.

وأشارت الصحيفة إلى أن آخر عرض رسمي تم تقديمه من قبل اتحاد جدة بلغ 150 مليون إسترليني، ووصل ليفربول، يوم الخميس الماضي.

وأوضحت أن مسؤولي اتحاد جدة سيرفعون عرضهم إلى 200 مليون جنيه إسترليني خلال الـ48 ساعة المقبلة (يجلعه الأغلى في التاريخ)، معتقدين أن النجم المصري منفتح على الانضمام للدوري السعودي.

وأحرز صلاح هدفا خلال فوز ليفربول على أستون فيلا (3-0)، أمس الأحد، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصرح كلوب قبل المباراة بشأن هذه القصة: "لدي منضدة كبيرة في مكتبي، والكثير من الأوراق، وكمبيوتر محمول، وآيباد، ولا شيء منها مشغول بهذا النوع من الأخبار".