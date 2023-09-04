نيمار: "عشنا الجحيم" أنا وميسي في باريس سان جرمان

وكالات / سما /

قال النجم البرازيلي نيمار إنه عاش "الجحيم" مع صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي في نادي باريس سان جرمان الفرنسي، الذي غادراه في فترة الانتقالات الصيفية.

وأشار المهاجم الدولي المنتقل إلى الهلال السعودي بصفقة مقدّرة بـ100 مليون يورو، إلى انه "سعيد جداً" لإحراز ميسي، المنتقل بدوره إلى إنتر ميامي الأميركي في يونيو، كأس العالم لكرة القدم في قطر أواخر العام 2022.

لكنه كشف في مقابلة مع قناة غلوبو البرازيلية أن ميسي (36 عاماً)، أفضل لاعب في العالم 7 مرات والذي حمل ألوان سان جرمان سنتين منذ 2021، "اختبر الوجه الآخر من الميدالية".​

وقال نيمار (31 عاماً) والذي لعب إلى جانب ميسّي 4 سنوات مع برشلونة الإسباني قبل اجتماعهما مجدداً في سان جرمان: "لقد عرف الجنة مع الأرجنتين، فاز بكلّ شيء في السنوات الأخيرة، ومع باريس عاش الجحيم، عشنا الجحيم هو وأنا".

وفي 6 مواسم مع سان جرمان، أحرز نيمار لقب الدوري الفرنسي 5 مرات مع سان جرمان دون أن ينجح هو أو ميسي في قيادته إلى لقب دوري أبطال أوروبا.

وعانى نيمار مع ميسي خلال مشوارهما في العاصمة الفرنسية من صافرات استهجان الجماهير المحلية الطامحة لتقديم المزيد من الثنائي اللامع.

وتابع لاعب سانتوس السابق، الذي عانى من إصابات عديدة في السنوات الأخيرة: "كنا غاضبين لأننا لم نتواجد هناك لهذا الأمر، بل لتقديم أفضل ما لدينا، كي نكون أبطالاً، لهذا السبب عدنا ولعبنا سوياً، جئنا سوياً كي نكتب التاريخ... للأسف لم ننجح".

ورغم الاغراءات المالية والإمكانات الهائلة التي وفّرها نادي سان جرمان، إلا أن الأخير لم يفك عقدته بإحراز لقب دوري أبطال أوروبا، وكانت أبرز نتائجه بلوغ نهائي 2020 عندما خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني بهدف لاعبه السابق كينغسلي كومان.