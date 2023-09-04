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الحرب تندلع بين ريال مدريد وبرشلونة بسبب التحكيم

الثلاثاء 05 سبتمبر 2023 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحرب تندلع بين ريال مدريد وبرشلونة بسبب التحكيم



وكالات / سما /

اندلعت حرباً مبكرة بين ريال مدريد وبرشلونة في الساعات الماضية، بسبب اعتراض كل منهما على بعض القرارات التحكيمية، حيث يرى كل طرف أنه تعرض للظلم في الجولات الأولى.

ويتربع ريال مدريد على صدارة الليجا برصيد 12 نقطة وبالعلامة الكاملة، متفوقاً على برشلونة الذي يحتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بعد إهداره نقطتين في الجولة الأولى ضد خيتافي.

وأعد برشلونة في الساعات الماضية قائمة تظلمات تتضمن 7 حالات تحكيمية مثيرة للجدل، 4 منها صبت في مصلحة ريال مدريد، و3 أخرى أضرت البرسا بشكلٍ مباشر.

​وفي الوقت الذي يشتكي فيه برشلونة من تعرضه لظلم تحكيمي، أكدت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد هو الآخر لديه الكثير من التحفظات على بعض القرارات التحكيمية الغير مفهومة، أبرزها عدم احتساب ركلة جزاء لجود بيلينجهام في المباراة الأخيرة ضد خيتافي، رغم وجود إعاقة واضحة بالقدم اليسرى للمدافع.

كما اعترض الريال على إلغاء هدف فياريال بداعي التسلل في مباراة برشلونة عندما كانت النتيجة (0-0)، ولديه علامات استفهام أيضاً حول أكثر من قرار في مباراة البرسا بالأمس ضد أوساسونا.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن ريال مدريد استعرض الكثير من هذه اللقطات عبر قناته الرسمية، والنادي لديه شكوك حول التحكيم هذا الموسم، خصوصاً أنه لم يمضى سوى بضعة أشهر على تورط البرسا بقضية إنريكيز نيجيريرا.

#ريال مدريد #التحكيم #برشلونة

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