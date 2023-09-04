  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رسمياً .. إشبيلية يتعاقد مع سيرجيو راموس

الثلاثاء 05 سبتمبر 2023 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً .. إشبيلية يتعاقد مع سيرجيو راموس



وكالات / سما /

أعلن نادي إشبيلية الإسباني تعاقده رسمياً مع سيرجيو راموس مرة أخرى بعد 19 عاماً تواجد فيهم مع ناديي ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وارتبط اسم سيرجيو راموس بالانتقال إلى اتحاد جدة السعودي، وكان قريباً من السفر هناك والخضوع للكشف الطبي، ولكنه قرر في نهاية المطاف العودة لناديه السابق.

وأشار موقع إشبيلية الرسمي على الإنترنت إلى توصل النادي الأندلسي لاتفاق مع سيرجيو راموس من أجل الانتقال للفريق هذا الصيف.

وأوضح الموقع أن سيرجيو راموس قد وصل صباح الاثنين للنادي للخضوع للكشف الطبي، والتوقيع مع الفريق لمدة موسم واحد فقط.

وأكمل الموقع أن أول لقاء لسيرجيو راموس مع إشبيلية كان في 1 من شهر فبراير عام 2004، وأصبح لاعباً أساسياً في عمر 18 عاماً فقط.

#سيرجيو راموس #إشبيلية #باريس سان جيرمان

الأكثر قراءة اليوم

"الصحة" تنشر نتائج التحقيق بخصوص وفاة المواطنة ملك عليان

يديعوت: مساعد كوهين "وبّخ" وزير الخارجية البحريني

"هآرتس": الجيش الإسرائيلي أجبر فلسطينيات على التعري بالكامل أمام أطفالهن

"ازدراء مهين".. التايمز: البيت الأبيض يثير غضب نتنياهو

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

قرارات مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية

فيديو: وفاة عاملين إثر انهيار ترابي في نابلس

الأخبار الرئيسية

الكشف عن موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة

رئيس

صحيفة: الرئيس عباس يستعد لأوسع تغييرات داخل السلطة وحركة فتح

إلغاء زيارة كوهين وكيش إلى السعودية.. مشاركة إسرائيلية قائمة في مؤتمر "اليونسكو"

طولكرم: شهيد وجرحى برصاص قوات الاحتلال في مخيم نور شمس

photo_2023-09-04_19-24-52

بالفيديو: الاحتلال يعتقل فتاة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن بالقدس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية