رسمياً .. إشبيلية يتعاقد مع سيرجيو راموس

وكالات / سما /

أعلن نادي إشبيلية الإسباني تعاقده رسمياً مع سيرجيو راموس مرة أخرى بعد 19 عاماً تواجد فيهم مع ناديي ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وارتبط اسم سيرجيو راموس بالانتقال إلى اتحاد جدة السعودي، وكان قريباً من السفر هناك والخضوع للكشف الطبي، ولكنه قرر في نهاية المطاف العودة لناديه السابق.

وأشار موقع إشبيلية الرسمي على الإنترنت إلى توصل النادي الأندلسي لاتفاق مع سيرجيو راموس من أجل الانتقال للفريق هذا الصيف.

وأوضح الموقع أن سيرجيو راموس قد وصل صباح الاثنين للنادي للخضوع للكشف الطبي، والتوقيع مع الفريق لمدة موسم واحد فقط.

وأكمل الموقع أن أول لقاء لسيرجيو راموس مع إشبيلية كان في 1 من شهر فبراير عام 2004، وأصبح لاعباً أساسياً في عمر 18 عاماً فقط.