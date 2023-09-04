مخابرات الاحتلال تستدعي مدير مركز "بيسان" للتحقيق وتمنعه من السفر

رام الله / سما /

استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المدير التنفيذي لمركز "بيسان" للبحوث والإنماء، أُبي العابودي، للتحقيق أثناء تواجده على معبر الكرامة، ومنعته من السفر للمرة الثالثة على التوالي.

وأكد مركز "بيسان"، أن استدعاء العابودي يأتي في إطار التضييق المستمر على عمل مؤسسات المجتمع المدني، وتحديدا المؤسسات الستّ التي صنفها الاحتلال "بالإرهاب"، لدورها في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.

وكانت سلطات الاحتلال، قد منعت العابودي من السفر إلى عمّان العام الماضي لمشاركة دعته إليها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، لفضح ممارسات الاحتلال، ومنعته قبلها من السفر في جولة إلى الولايات المتحدة والمكسيك، للمشاركة في مؤتمر دولي لمنظمات المجتمع المدني، كما منعت سلطات الاحتلال مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، المحامية سحر فرنسيس، من السفر للمشاركة في المؤتمر ذاته، إضافة إلى منع مدراء وموظفين في مؤسسات أخرى من السفر.

وتأتي ممارسات الاحتلال لمنع الناشطين والحقوقيين الفلسطينيين من السفر، كمحاولات لعرقلة عمل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني وإيقافه، خاصة المؤسسات الستّ، التي صنفها الاحتلال "بالإرهاب" في الحادي والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2021 هي: مؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين، ومركز بيسان للبحوث، واتحاد لجان المرأة، واتحاد لجان العمل الزراعي.