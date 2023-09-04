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هيئة الأسرى: الأسير نذير دار أحمد يعاني من وضع صحي مقلق

الثلاثاء 05 سبتمبر 2023 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء، تفاصيل الوضع الصحي الصعب للأسير نذير دار أحمد (21 عاما) من مدينة رام الله،  وذلك بعد زيارة محامي الهيئة يوسف متيا له في سجن عوفر.

والأسير نذير معتقل منذ تاريخ 8/5/2022، وقد أصيب أثناء الاعتقال بـ25 رصاصة موزعة في منطقة الأمعاء والبطن والقولون، حيث يعاني من آلام شديدة واستفراغ ونفخة في المعدة، إلى جانب أوجاع شديدة في الظهر تمنعه من الوقوف والمشي أحيانا، إلا إذا تم إعطاؤه إبرة معينة، وما زال هناك رصاصتان في ظهره تضغطان على العمود الفقري، كما يشتكي الأسير من صعوبة في النوم بسبب الآلام الشديدة في أنحاء جسده كافة، في حين تكتفي إدارة السجن بإعطائه حبة أو إبرة مسكنتَين يتلاشى مفعولهما بعد ساعات قليلة، وتتعمد المماطلة والإهمال في علاجه، فهو لم يراجع المستشفى منذ شهر 3/2023، على الرغم من حجم الأوجاع لديه وحاجته إلى متابعة حقيقية.     

#هيئة الأسرى

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