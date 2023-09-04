الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من كفر عقب والرام

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان من بلدتي كفر عقب والرام شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في البلدة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من الأحياء فجرا، واعتقلت أحمد مهلوس، وأمجد شاهين، والشاب ركان نضال القواسمة من منزله في بلده الرام بالقدس المحتلة.

في سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة بأعداد كبيرة من بوابة الجدار الملاصقة للمخيم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من حرس الحدود انتشرت في حي رأس خميس وتحديدا في محيط المدرسة الموجودة، تمهيدا لاقتحام مسؤول من بلدية الاحتلال للمدرسة.