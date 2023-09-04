  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من كفر عقب والرام

الثلاثاء 05 سبتمبر 2023 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان من بلدتي كفر عقب والرام شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في البلدة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من الأحياء فجرا، واعتقلت أحمد مهلوس، وأمجد شاهين، والشاب ركان نضال القواسمة من منزله في بلده الرام بالقدس المحتلة.

في سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة بأعداد كبيرة من بوابة الجدار الملاصقة للمخيم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من حرس الحدود انتشرت في حي رأس خميس وتحديدا في محيط المدرسة الموجودة، تمهيدا لاقتحام مسؤول من بلدية الاحتلال للمدرسة.

#الاحتلال #القدس #كفر عقب #الرام

الأكثر قراءة اليوم

"الصحة" تنشر نتائج التحقيق بخصوص وفاة المواطنة ملك عليان

يديعوت: مساعد كوهين "وبّخ" وزير الخارجية البحريني

"هآرتس": الجيش الإسرائيلي أجبر فلسطينيات على التعري بالكامل أمام أطفالهن

"ازدراء مهين".. التايمز: البيت الأبيض يثير غضب نتنياهو

قرارات مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

فيديو: وفاة عاملين إثر انهيار ترابي في نابلس

الأخبار الرئيسية

رئيس

صحيفة: الرئيس عباس يستعد لأوسع تغييرات داخل السلطة وحركة فتح

إلغاء زيارة كوهين وكيش إلى السعودية.. مشاركة إسرائيلية قائمة في مؤتمر "اليونسكو"

طولكرم: شهيد وجرحى برصاص قوات الاحتلال في مخيم نور شمس

photo_2023-09-04_19-24-52

بالفيديو: الاحتلال يعتقل فتاة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن بالقدس

374187476_617662457179037_3735654686122252810_n

المجلس البلدي يضع استقالته.. بلدية نابلس تصدر بيانا للرأي العام عقب وفاة اثنين من عمالها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية