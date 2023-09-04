  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يقتحمون مقامات إسلامية في عورتا جنوب شرق نابلس

الثلاثاء 05 سبتمبر 2023 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

اقتحم مستوطنون، فجر اليوم الثلاثاء، مقامات إسلامية في قرية عورتا جنوب شرق نابلس.

وقال رئيس المجلس القروي سعد عواد ، إن مئات المستوطنين اقتحموا قرية عورتا وسط حماية جيش الاحتلال، وإن المستوطنين أدَّوا طقوسا تلمودية في المقامات الدينية في القرية.

وأشار إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية قبيل الاقتحام وداهمت عدة منازل فيها، واعتلى القناصة أسطح المنازل لتأمين حماية المستوطنين حتى انتهاء الاقتحام في الثالثة والنصف فجرا، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال عاثت خرابا في المنازل التي جرى اقتحامها واحتجزت الأهالي لعدة ساعات.

#نابلس #مستوطنون #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

"الصحة" تنشر نتائج التحقيق بخصوص وفاة المواطنة ملك عليان

يديعوت: مساعد كوهين "وبّخ" وزير الخارجية البحريني

"هآرتس": الجيش الإسرائيلي أجبر فلسطينيات على التعري بالكامل أمام أطفالهن

"ازدراء مهين".. التايمز: البيت الأبيض يثير غضب نتنياهو

قرارات مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

فيديو: وفاة عاملين إثر انهيار ترابي في نابلس

الأخبار الرئيسية

رئيس

صحيفة: الرئيس عباس يستعد لأوسع تغييرات داخل السلطة وحركة فتح

إلغاء زيارة كوهين وكيش إلى السعودية.. مشاركة إسرائيلية قائمة في مؤتمر "اليونسكو"

طولكرم: شهيد وجرحى برصاص قوات الاحتلال في مخيم نور شمس

photo_2023-09-04_19-24-52

بالفيديو: الاحتلال يعتقل فتاة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن بالقدس

374187476_617662457179037_3735654686122252810_n

المجلس البلدي يضع استقالته.. بلدية نابلس تصدر بيانا للرأي العام عقب وفاة اثنين من عمالها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية