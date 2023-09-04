مستوطنون يقتحمون مقامات إسلامية في عورتا جنوب شرق نابلس

نابلس / سما /

اقتحم مستوطنون، فجر اليوم الثلاثاء، مقامات إسلامية في قرية عورتا جنوب شرق نابلس.

وقال رئيس المجلس القروي سعد عواد ، إن مئات المستوطنين اقتحموا قرية عورتا وسط حماية جيش الاحتلال، وإن المستوطنين أدَّوا طقوسا تلمودية في المقامات الدينية في القرية.

وأشار إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية قبيل الاقتحام وداهمت عدة منازل فيها، واعتلى القناصة أسطح المنازل لتأمين حماية المستوطنين حتى انتهاء الاقتحام في الثالثة والنصف فجرا، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال عاثت خرابا في المنازل التي جرى اقتحامها واحتجزت الأهالي لعدة ساعات.