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"الشرطة" تنفي وجود "مخدرات" في الأسواق على شكل سكاكر وحلويات

الثلاثاء 05 سبتمبر 2023 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الشرطة" تنفي وجود "مخدرات" في الأسواق على شكل سكاكر وحلويات



رام الله / سما /

نفت المديرية العامة للشرطة وعلى لسان المتحدث باسمها العقيد لؤي ارزيقات، اليوم الثلاثاء، وجود مواد مخدرة على شكل سكاكر وحلويات وخاصة "الحلقوم" وأنها لم تضبط أي من هذه الأنواع.

وأكد ارزيقات، أنه بعد انتشار الإشاعات والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، وبالمتابعة مع إدارة مكافحة المخدرات، فإنه لم يثبت وجود أي مواد مخدرة على هذا الشكل كما أنه لم تبلغ الشرطة عن دخول أي حالة للمشافي تأثرت من تناول أي مواد.

ودعا ارزيقات جميع المواطنين للتواصل مع الشرطة في حال الاشتباه بأي مادة أو أي شخص يحاول تمرير أي نوع من المواد المخدرة، مطالباً المواطنين ممن لديه أي معلومات التوجه لأي مركز شرطه للإبلاغ عنها.

وحذر ارزيقات من تناقل الإشاعات والأخبار الكاذبة.

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