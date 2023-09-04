ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال تموز

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل ارتفاعاً نسبته 2.68% خلال شهر تموز 2023 مقارنة بشهر حزيران 2023، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 109.24 خلال شهر تموز 2023 مقارنة بـ106.39 خلال شهر حزيران 2023 (سنة الأساس 2019 = 100).

حركة كميات الإنتاج الصناعي على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسة

سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 10.67%، إذ تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 2.30%، إذ تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 1.96% خلال شهر تموز 2023 مقارنة بالشهر السابق، إذ تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية التي لها تأثير نسبي كبير في مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر تموز 2023 مقارنة بشهر حزيران 2023، أهمها: صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة، وصناعة الورق ومنتجات الورق، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة الملابس.

من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية، أهمها: صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة الأثاث، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة، وصناعة منتجات التبغ.

كما سجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 0.70%، إذ تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.