رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر إصابة ستة مواطنين بالرصاص خلال عدوان قوات الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها، واعتقال ثلاثة آخرين، بينهم مصابان.

كما عنونت الصحف، قرار مجلس الوزراء متابعة معاناة الأسرى وظروفهم دوليًا.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

- الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيًا من وزير الخارجية ويؤكد: ما تقوم به سلطات الاحتلال ومستوطنوها يساهم في تقويض حل الدولتين

- إصابة 6 مواطنين واعتقال 3 آخرين خلال عدوان احتلالي على جنين ومخيمها

- مصرع أربعة مواطنين في حوادث متفرقة.. وتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات حادث انهيار ترابي في نابلس

- سلطان عُمان يصادق على اتفاقية بشأن إنشاء لجنة للتشاور والتعاون الثنائي مع دولة فلسطين

- الاحتلال يعتقل مواطنة في القدس ويعتدي على مصلين في ساحات الأقصى

- توتر شديد في سجن "ريمون" وتدهور كبير على صحة الأسير المضرب كايد الفسفوس

- مجلس الوزراء يوعز لوزارة "الخارجية" متابعة قضية الأسرى دوليًا

- الرجوب يؤكد أهمية الحفاظ على الإنجازات التي حققتها الرياضة الفلسطينية

الأيام:

- إصابة سبعة شبان واعتقال ثلاثة خلال عملية للاحتلال في أطراف مخيم جنين

- الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيًا من وزير الخارجية الأميركي

- اندلاع مواجهات عقب عمليات اقتحام في مناطق عدة: إصابات واعتقالات وهدم

- وفد فلسطيني يتوجه إلى الرياض اليوم للقاء مسؤولين سعوديين وأميركيين

- "هآرتس": مجندتان من قوات الاحتلال تجبران 5 فلسطينيات من الخليل على التعري أمام أطفالهن

- الحكومة تخصص جلستها الأسبوعية لقضية الأسرى

- القدس: الاحتلال يواصل ملاحقة المنهاج الفلسطيني

- نابلس: مصرع عاملين في انهيار ترابي خلال عملهما بمشروع صرف صحي

- توتر بين أسرى "ريمون" وإدارة سجون الاحتلال

- نيابة الاحتلال تقرر عدم تقديم استئناف على حكم براءة الشرطي قاتل الشهيد الحلاق

القدس:

- مواجهات وإسقاط "مسيرة" خلال اقتحام جنين.. هدم منزل وإخطارات تستهدف منشآت زراعية

- الرئيس يطالب أميركا بإلزام إسرائيل بوقف عدوانها وإجراءاتها الأحادية

- معاريف: أزمة استنكاف الطيارين الإسرائيليين تبدأ بالتأثير على الجيش

- الحكومة توعز بمتابعة قضية الأسرى دوليا

- وفاة اثنين من عمال بلدية نابلس بانهيار ترابي

- وفد فلسطيني يزور السعودية لبحث مطالب السلطة

- 593 وحدة استيطانية على أراضي شرفات وبيت صفافا

- الاستيلاء على الكتب الفلسطينية من حقائب الطلبة أثناء توجههم للمدرسة الشرعية وروضة رياض الأقصى