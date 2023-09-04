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اعتقال شابين بعد دهسهما من قبل جيش الاحتلال في يعبد

الثلاثاء 05 سبتمبر 2023 09:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شابين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين بعد  دهسهما من قبل جيب عسكري وإستولت على دراجتهما النارية وسط اندلاع مواجهات .

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن دوريات الاحتلال طاردت الشابين أثناء قيادتهما دراجتين نارية بعد اقتحام يعبد ومداهمة حي البعاجوة صدمهما واعتقالهما ولا تزال هويتهما مجهولة.

وشهدت البلدة الليلة الماضية وفجر اليوم، مواجهات بين الشبان قوات الاحتلال التي اقتحمت يعبد وداهمت عدة أحياء وسيرت آلياتها في خطوة استفزازية ما أدى لاندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت القنابل الصوتية والأعيرة المعدنية.

وتركزت المواجهات في مجمع  الكراجات والمدارس وأحياء الحمارشة  والعمارنة والسلمة دون أن يبلغ عن إصابات .

#يعبد #اعتقال #الاحتلال

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