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اسعار الخضروات واللحوم في اسواق غزة

الثلاثاء 05 سبتمبر 2023 07:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسعار الخضروات واللحوم في اسواق غزة



رام الله/سما/

جاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم وطبق البيض في أسواق قطاع غزة اليوم الثلاثاء سبتمبر 2023، على النحو التالي: -

بندورة                     3 شيكل

بصل                        3 شيكل

بطاطا بلدية                 2.5 شيكل

ليمون                     2 شيكل

خيار حمام                 3 شيكل

فلفل حلو ملون "فليفلة"        3 شيكل

فلفل حار                       2 شيكل

باذنجان                  1.5 شيكل

خيار بلدي                   3 شيكل

بنجر                       3 شيكل

لفت                           1 شيكل

جزر أحمر                   3 شيكل

جزر عادي                 5 شيكل

بطاطا حلوة                1 شيكل

ثومة                           6 شيكل

بطاطا صغيرة            1.2 شيكل

كوسا                         2 شيكل

يقطينة                        4 شيكل

فلفل سلطان                 2 شيكل

ملفوف أبيض                3 شيكل

ملفوف أحمر               5 شيكل

زهرة                        2.5 شيكل

قرع                    4 شيكل

بندورة شيري          4 شيكل

بازيلاء خضراء       6 شيكل

ملوخية                   1 شيكل

لوبيا                     7 شيكل

دجاج                     11 شيكل

لحوم حمراء             38 شيكل

طبق البيض   14 شيكل

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