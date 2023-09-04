بلدية نابلس تصدر بيانا للرأي العام عقب وفاة اثنين من عمالها

نابلس/سما/

أصدرت بلدية نابلس، مساء اليوم، بيانا للرأي العام، عقب حادثة وفاة اثنين من عمالها، جراء حادث انهيار ترابي وقع بمنطقة رفيديا.



وقالت البلدية في بيانها: "ينعى رئيس واعضاء المجلس البلدي، وأسرة بلدية نابلس وببالغ الحزن والأسى شهيدي الواجب الموظفين في دائرة المياه والصرف الصحي في البلدية: الشهيد سعيد هاني الكوني،و الشهيد احمد غسان هندومة ، اللذان قضيا في حادث العمل المؤسف اثناء قيامهما بواجبهما في خدمة المدينة، وإننا إذ نتقدم بأحر التعازي لعائلتي الفقيدين وزملائهم بهذا المصاب الجلل لنؤكد على ما يلي:



1- التزامنا التام بقرار محافظة نابلس بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على مجريات وتفاصيل الحادث.



2- نؤكد على جاهزية المجلس البلدي للوقوف امام واجباته تجاه الحادث والالتزام بنتائج لجنة التحقيق.



سائلين المولى عز وجل ان يتغمد شهيدي الواجب بواسع رحمته ويلهمنا وذويهما الصبر والسلوان، وعليه تعلن بلدية نابلس أن يوم غد يوم حداد على ارواح شهيدي البلدية ، انا لله وانا اليه راجعون.

وفي بيان صادر عن رئيس وأعضاء المجلس البلدي في نابلس قال فيه: "وقوفا منا عند مسؤولياتنا تجاه مدينتنا وأهلها، وتجاه بلدية نابلس، فإننا نضع استقالة المجلس البلدي تحت تصرّف معالي وزير الحكم المحلي.

وفي مقابلة مع تلفزيون المدينة المحلي، قال وزير الحكم المحلي مجدي الصالح إنّ هذا المشروع كان يجب أن تقوم به شركة مختصة وليس البلدية.

وأضاف: يجب أن يتحمّل المسؤولية من أعطى الأوامر بذلك".

وأعلن وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح عن تشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على تفاصيل الحادث الأليم ومحاسبة المتسببين والمقصرين.

وأعلن أيضا، مسيّر أعمال محافظة نابلس، غسان دغلس، عن تشكيل لجنة تحقيق في حادث الانهيار الذي أودى بحياة اثنين من عمّال بلدية نابلس، جراء انهيار أتربة، على أن تنهي أعماله خلال ثلاثة أيام فقط.

وتضم لجنة التحقيق المشكّلة العميد سامر أبو عودة من جهاز الشرطة، والمقدم/ مهندس فراس قوقاس من الدفاع المدني، والمهندس عمار واصف، مدير الأشغال العامة في المحافظة أو من ينوب عنه، ورائد مقبل، مدير حكم محلي نابلس، وأسماء حنون، مدير مديرية العمل في نابلس.