  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

جيش الاحتلال ينشر مشاهد لاقتحام جنين (فيديو)

الإثنين 04 سبتمبر 2023 08:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال ينشر مشاهد لاقتحام جنين (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مشاهد من عملية اقتحام جنين في الضفة الغربية، حيث تم اعتقال "عدد من المطلوبين".


وظهر في مقطع الفيديو عدد من الجنود الإسرائيليين المدججين بالأسلحة وهم يقتحمون منازل في جنين، فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتقال عدد من المطلوبين في جنين، وتواصل القوات عمليات البحث عن أسلحة في المكان.

هذا وأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام محيط مخيم جنين.

وأفادت معلومات بأن صفارات الإنذار دوت في المخيم في أعقاب اكتشاف قوة خاصة وبعدها اقتحمت عدة آليات عسكرية المخيم.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، نقلا عن مصادر عسكرية، إن الجيش الإسرائيلي هرع إلى المدينة الواقعة في الضفة الغربية لإجراء اعتقالات بناء على معلومات استخباراتية تم جمعها بدلا من تنفيذ عملية اعتقال واسعة النطاق.

في وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال أنه تم اعتقال 16 فلسطينيا مشتبها بهم في مداهمة ليلية لمدن وقرى الضفة الغربية. 

وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها في أوائل يوليو، ما أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة نحو 200 آخرين.

#الجيش الاسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: العاروري شخص خطير ويهدد وجود "إسرائيل"

يديعوت: مساعد كوهين "وبّخ" وزير الخارجية البحريني

"هآرتس": الجيش الإسرائيلي أجبر فلسطينيات على التعري بالكامل أمام أطفالهن

ليبيا: التحقيق مع المنقوش يجري عبر "واتساب" !!

أسعار صرف العملات

زيلينسكي يقيل وزير الدفاع

جبارين: معركة الأسرى لن تبقى داخل أسوار السجون..

الأخبار الرئيسية

374187476_617662457179037_3735654686122252810_n

بلدية نابلس تصدر بيانا للرأي العام عقب وفاة اثنين من عمالها

photo_2023-09-04_18-43-04

أول تعليق فلسطيني على تقرير إسرائيلي يكشف انتهاكات خطيرة بحق نساء الخليل

photo_2023-09-04_17-44-31

الاحتلال يقرر وقف تصدير البضائع من غزة حتى إشعار آخر

uBZv8

الرئيس عباس يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي

photo_2023-09-04_17-10-43

فيديو: وفاة عاملين إثر انهيار ترابي في نابلس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية