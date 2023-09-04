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الاحتلال يستدعي أربعة مقدسيين للتحقيق ويمدد اعتقال آخرين

الإثنين 04 سبتمبر 2023 08:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستدعي أربعة مقدسيين للتحقيق ويمدد اعتقال آخرين



القدس المحتلة/سما/

 استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أربعة مقدسيين للتحقيق معهم، بينهم ثلاث نساء.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال استدعت الناشط في حركه "فتح"، الأسير المحرر عرين الزعانين، للتحقيق في معتقل المسكوبية، كما استدعت ثلاث مواطنات مقدسيات، هن عايدة الصيداوي، وخديجة خويص، وسماح محاميد، للتحقيق معهن في معتقل المسكوبية.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن محكمة الاحتلال مددت اعتقال المقدسي خضر بعراني حتى يوم الإثنين المقبل، كما مددت اعتقال كل من: إسلام البشيتي، وحمزة تميمي، والفتيين نوح بسيسو، ووديع حلواني حتى يوم الخميس المقبل.

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#الاحتلال #القدس

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