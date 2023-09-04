الاحتلال يقرر وقف تصدير البضائع من غزة حتى إشعار آخر

غزة/سما/

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، وقف تصدير البضائع من قطاع غزة بحجة العثور على مواد متفجرة في شحنة ملابس كانت متجهة للضفة الغربية.

وبحسب بيان لوزارة جيش الاحتلال، فإنه تم إحباط تهريب مواد متفجرة من قطاع غزة ضمن شحنة ملابس من خلال معبر كرم أبو سالم.

وأضاف البيان: "بحسب تقييم الوضع سيتم إيقاف مرور البضائع من قطاع غزة إلى إسرائيل.

وأكدت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع أن الجانب الإسرائيلي أبلغها بقرار الحكومة الإسرائيلية وقف الصادرات بكل أنواعها من غزة عبر كرم أبو سالم ابتداءً من يوم غد الثلاثاء 05/09/2023 و حتى اشعار آخر

ووفق زعم الاحتلال، فإن المفتشون الأمنيون لهيئة المعابر بوزارة الجيش كشفوا عن محاولة غير عادية لتهريب متفجرات من غزة عند معبر كرم أبو سالم.

وادعى أنه خلال التفتيش الأمني ​​للبضائع القادمة من قطاع غزة إلى المعبر على متن ثلاث شاحنات، تم العثورعلى كيلو غرامات من المواد المتفجرة عالية الجودة، تم ايداعها في ملابس لماركات أزياء عالمية.

وأشار إلى أنه تم العثور على المادة المتفجرة داخل بطانة الملابس، زاعما أنها كانت مخصصة للمقاومة بالضفة.

وبين أنه تم ضبط البضاعة وإحالة الحادثة إلى التحقيق مع القوى الأمنية،، وعلى إثر الحادثة، ووفقا لتقييم الوضع، وجه رئيس الأركان، وبموافقة وزير الأمن بوقف مرور البضائع من قطاع غزة إلى إسرائيل.

وأشار إلى أن عودة العمل بشكل طبيعي للتصدير سيكون خاضع لتقييم الأوضاع.









