  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

إصابة شاب بجراح خطيرة في جريمة إطلاق نار بأم الفحم

الإثنين 04 سبتمبر 2023 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة شاب بجراح خطيرة في جريمة إطلاق نار بأم الفحم



أم الفحم/سما/

أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، بجراح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار ارتكبت في حي الشاغور في مدينة أم الفحم مساء الإثنين.

واستدعي طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الجريمة، وقدم العلاجات الأولية للمصاب إذ عانى جروحا خطيرة في أنحاء جسده.


وقال المضمد يوسف جبارين، إن "المصاب كان على الشارع وبوعي غير كامل إثر إصابته بعيارات نارية، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية ووقف النزيف وجرى نقله بواسطة سيارة العلاج المكثف إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج.

ووصلت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.


وفي السياق، بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الان، 158 قتيلا بينهم 9 نساء، وهي حصيلة قياسية مقارنة بالسنوات السابقة.

وبلغ عدد القتلى العرب في الجرائم المختلفة خلال شهر آب/ أغسطس الجاري 26 قتيلا وقتيلة، فيما قتل منذ مطلع الشهر الجاري 3 أشخاص أحدهم من قلنسوة وآخران من كفر قرع أحدهما فتى (14 عاما) والآخر إمام مسجد.

وبلغت حصيلة ضحايا العام الماضي 109 قتلى، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في العام 2021.


وتحولت جرائم القتل في المجتمع العربي إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية، في ظل تقاعس الشرطة عن القيام بدورها للقضاء على الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.

يأتي ذلك، وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.

#ام الفحم

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: العاروري شخص خطير ويهدد وجود "إسرائيل"

التطبيع مع "إسرائيل": وفد أمريكي إلى السعودية بالتزامن مع زيارة حسين الشيخ

ليبيا: التحقيق مع المنقوش يجري عبر "واتساب" !!

كينيا: إصابة إسرائيليتين في هجوم بالمناجل

"هآرتس": الجيش الإسرائيلي أجبر فلسطينيات على التعري بالكامل أمام أطفالهن

يديعوت: مساعد كوهين "وبّخ" وزير الخارجية البحريني

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

photo_2023-09-04_17-10-43

فيديو: وفاة عاملين إثر انهيار ترابي في نابلس

Dy0Vi

"ازدراء مهين".. التايمز: البيت الأبيض يثير غضب نتنياهو

قرارات مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية

HJXJ11MVzAn_0_71_1280_720_0_x-large

يديعوت: مساعد كوهين "وبّخ" وزير الخارجية البحريني

israel-women-soldiers

"هآرتس": الجيش الإسرائيلي أجبر فلسطينيات على التعري بالكامل أمام أطفالهن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية