انطلاق أعمال اجتماع الجامعة العربية

القاهرة/سما/

انطلقت اليوم الإثنين، أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة تحضيرا لأعمال الدورة الـ160 للمجلس على مستوى وزراء الخارجية المقرر عقدها بعد غد الأربعاء.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: مندوب فلسطين بجامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، ومساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير فايز أبو الرب، والمستشار أول تامر الطيب، والمستشار أول رزق الزعانين، والمستشار جمانة الغول، من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

ويستعرض المجلس على مدار يومين، مشروع جدول الأعمال للدورة الـ159 الذي يتضمن عدة بنود رئيسة تشمل مختلف مجالات العمل العربي المشترك، وفي مقدمتها مستجدات القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، خاصة ما تتعرض له مدينة القدس المحتلة من انتهاكات جسيمة، وتقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية عن نشاط الأمانة العامة للجامعة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين.

وقال السفير العكلوك: إن مجلس الجامعة ينعقد اليوم في ظل عدوان إسرائيلي متواصل ومتصاعد على الشعب الفلسطيني في جميع المدن والقرى والمخيمات، خاصة ما تتعرض له مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والحملة الممنهجة التي تستهدف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وكان آخرها الإجراءات والقرارات العدوانية العنصرية التي تتخذها حكومة الاحتلال بشأن تقليص زيارات أهالي الأسرى، وضرورة تقديم الدعم المالي لموازنة دولة فلسطين لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.