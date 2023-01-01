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عمان: مباحثات أردنية مغربية تتناول القضية الفلسطينية

الإثنين 04 سبتمبر 2023 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
عمان: مباحثات أردنية مغربية تتناول القضية الفلسطينية



عمان/سما/

 أكد الأردن والمغرب “تطابق” وجهات النظر تجاه مختلف القضايا وخاصة الفلسطينية، وإجماعهما على ضرورة إيجاد حل لها في إطار “حل الدولتين”.


جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة ورئيس مجلس المستشارين المغربي النعم ميارة، الإثنين بالعاصمة عمان، في إطار زيارة رسمية غير محددة المدة يُجريها الأخير إلى المملكة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.


ولفت الخصاونة إلى “وجود تطابُق في المواقف السياسية ووجهات النظر بين البلدين تجاه مختلف القضايا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية”.


وأشار إلى أن البلدين يُجمعان على “ضرورة إيجاد الحل العادل والشامل في إطار حل الدولتين ، الذي يضمن قيام الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّة ذات السِّيادة الكاملة والنَّاجزة على خطوط الرَّابع من حزيران لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشَّرقيَّة.


والأحد وصل المسؤول البرلماني المغربي الأردن بزيارة لم يعلن عن مدتها، التقى خلالها رئيسي مجلسي الأعيان والنواب (شقي البرلمان)، فيصل الفايز وأحمد الصفدي.


ومنذ شهور تشهد الضفة الغربية تصعيد شديد جراء اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والبلدات الفلسطينية، واعتداءات المستوطنين وهجماتهم على القرى والبلدات.

#الاردن #المغرب

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