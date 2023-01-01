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للمرة الثانية.. بنك إسرائيل يبقي على الفائدة دون تغيير

الإثنين 04 سبتمبر 2023 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
للمرة الثانية.. بنك إسرائيل يبقي على الفائدة دون تغيير



القدس المحتلة/سما/

أعلن بنك إسرائيل، اليوم، الإثنين، الإبقاء على الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.75%، وذلك للمرة الثانية على التوالي، بعد رفعها في عشر مناسبات مختلفة خلال عام.

ويتماشى القرار الصادر عن لجنة السياسة النقدية لبنك إسرائيل مع توقعات الخبراء، ويأتي على خلفية تراجع التضخم إلى 3.3% في تموز/ يوليو الماضي.

وبحسب القرار الصادر اليوم بشأن سعر الفائدة، فإن التضخم في إسرائيل يتجه نحو الاعتدال، ومستوى الناتج المحلي الإجمالي "يعكس مستوى نشاط أعلى من خط الاتجاه قبل أزمة كورونا".

في المقابل، أشار بنك إسرائيل إلى أن "معدل النمو أقل من إمكانات نمو الاقتصاد الإسرائيلي، فيما تراجع أداء المرافق الاقتصادية، وسط مؤشرات على تباطؤ معين في النمو".

#بنك اسرائيل

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