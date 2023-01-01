كتائب القسام وسرايا القدس: أفشلنا مخططا للاحتلال في جنين

جنين/سما/

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في الضفة الغربية المحتلة، يوم الاثنين، "إفشال مخطط للعدوّ استهدف اعتقال وتصفية بعض مطاردينا، بعد جهود استخبارية مركّزة بذلتها منظومته الأمنية".

وقالت الكتائب، في بيان لها: "إننا إذ نعلن عن إفشالنا لمخططات العدوّ الأمنية والعسكرية في الوصول إلى المطاردين، لنؤكّدُ أن وحدات التأمين في الكتائب ستظلُّ كابوسًا يطارد أروقة المنظومة الاستخبارية لجيش العدوّ، وستبقى دليلًا على أن يد المقاومة هي العليا في الميدان بحول الله وقوته".

وأضافت "نحيي مجاهدينا الأفذاذ الذين خاضوا اشتباكات عنيفة مع قوة الاحتلال المقتحمة للمخيم، قبل أسر العدو ثلاثةً منهم بعد إصابتهم بجروح متفاوتة إثر تلك الاشتباكات".

وأكدت القسام أن "مجاهدينا في مخيم جنين جزءٌ لا يتجزأ من المقاومة الموحدة مع إخوانهم في بقية الفصائل والذين خاضوا الاشتباك مع العدوّ على قلب رجل واحد، وسيبقون معًا عقدة التحدي والصمود في وجه العدو الصهيوني المتغطرس".

من جانبها أكدت سرايا القدس - كتيبة جنين بالضفة المحتلة اليوم الاثنين استهداف مجاهديها استهدفوا بالعبوات وصليات الرصاص قوة صهيونية اقتحمت أطراف المخيم، فيما أسقطوا طائرة مسيرة وسيطروا عليها.

وأفادت السرايا في بلاغ عسكري، أن جيش الاحتلال في محاولة فاشلة جديدة اقتحمت قواته وآلياته أكثر من محور بغطاء جوي بطائرات المروحية والمسيرة (درون).

وأشارت السرايا إلى أنه منذ اللحظات الأولى لتسلل القوات الخاصة على محور الحي الغربي تمكن مجاهدو سرايا القدس - كتيبة جنين من اكتشاف القوة المتسللة واستهدافها بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص وخوض اشتباك مباشر معها وإفشال ما كانت تسعى للوصول إليه.

كما وجه مجاهدو السرايا ضربات مكثفة صوب قوات الاحتلال وآلياته التي وصلت للحي الغربي وتمركزت على أطراف المخيم وأمطروها بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة محققين إصابات مباشرة.

كما استهدف مجاهدو سرايا القدس، طائرات الاحتلال المسيرة (درون) في سماء المخيم بصليات كثيفة من الرصاص وتمكنوا من إسقاط إحداها والسيطرة عليها.

فيما تمكنت وحدة الهندسة في كتيبة جنين من تفجير سلسلة من العبوات المعدة مسبقاً في آليات الاحتلال محققين إصابات مباشرة فيها، واستهداف عدد من تمركزات قناصة الاحتلال على بعض المنازل.

وأكد مجاهدو السرايا أن العدو حاول كما في كل مرة أن يفرض قوته على المدنيين الآمنين وممتلكاتهم بتفجير طائرة مفخخة في حي الحواشين من أجل أن يغطي على صورة الفشل الذي مني به تحت أقدام مجاهدينا.

ووجهت سرايا القدس رسالة لأهلنا الصامدين الصابرين في مدينة جنين ومخيمها الصامد مخيم جنين الفداء قائلاً:" كنتم ولا زلتم صمام الأمان والدرع الحامي لأبنائكم المجاهدين الذين يبذلون الغالي والنفيس لصد أي عدوان يشنه هذا العدو الغاشم على أبناء شعبنا."

وذكر جيش الاحتلال، في بيان له أنه اعتقل ثلاثة شبان، بينهم مصابان، بعد إطلاقه النار عليهما خلال اقتحامه مدينة جنين، فيما أصيب أربعة مواطنين آخرين.

وقالت إذاعة الجيش إن القوات الخاصة فشلت في تفجير مسيرة انتحارية بمجموعة من المقاومين في المخيم، بعد إطلاق النار على الطائرة من المقاومين.

ولاحقًا نشرت "القسام" صورتين للشابين عبد الله صبح، وورد شريم، وقالت إنهما من عناصرها، وجرى اعتقالهما بعد إصابتهما خلال اشتباكات مع جنود الاحتلال صباح اليوم في مخيم جنين.