  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

كوهين يلتقي ولي عهد البحرين

الإثنين 04 سبتمبر 2023 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوهين يلتقي ولي عهد البحرين



القدس المحتلة/سما/

ادعى وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، خلال لقائه مع ولي عهد البحرين، سلمان بن حمد آل خليفة، في المنامة اليوم، الإثنين، أن "اتفاقيات أبراهام هي مثال يحتذى به لدول أخرى في الشرق الأوسط" وأن "إسرائيل تتوقع توسيع دائرة السلام وتطبيع العلاقات في الشرق الأوسط".

وزار كوهين قاعدة الأسطول الخامس الأميركي في البحرين، اليوم، في حين قال السفير الإسرائيلي في المنامة، إيتان نائيه، إن كوهين سيدشن المقر الدائم للسفارة الإسرائيلية في المنامة، كما سيوقع على مذكرات تفاهم بين البلدين.

ووصل كوهين إلى البحرين أمس، الأحد، لإجراء محادثات مع مسؤولين بحرينيين، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية. وهذه أول زيارة له إلى إحدى دول الخليج التي وقعت على "اتفاقيات أبراهام" التطبيعية. ويرافقه وفد سياسي وتجاري، وسيلتقي بملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة.

وبحث كوهين وولي عهد البحرين "التحديات الإقليمية والتزام الدولتين بمحاربة الإرهاب والتطرف والعنف"، بزعم "إنشاء أجواء تسمح بتوسيع دائرة السلام"، حسب بيان صادر عن مكتب كوهين.

وتحدث كوهين عن "أهمية دفع العلاقات الاقتصادية والمدنية قدما بين الدولتين، وبضمنها دفع اتفاق تجارة حرة ومشاريع تربط بين شبان إسرائيليين وبحرينيين".

ورجح تقرير صادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، يوم الخميس الماضي، أن العلاقات بين إسرائيل والبحرين "ستدخل، إن لم تكن قد دخلت بالفعل، إلى جمود".

وعزا التقرير ذلك إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية في الحلبة الفلسطينية وإلى ضغوط داخلية على العائلة المالكة في البحرين. كذلك أشار التقرير إلى أن الإدارة الأميركية لم تتعهد للبحرين بتعويض محدد لدى انضمامها إلى "اتفاقيات أبراهام"، مثلما تعهدت للإمارات والمغرب.

#ايلي كوهين #البحرين

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: العاروري شخص خطير ويهدد وجود "إسرائيل"

التطبيع مع "إسرائيل": وفد أمريكي إلى السعودية بالتزامن مع زيارة حسين الشيخ

كينيا: إصابة إسرائيليتين في هجوم بالمناجل

ليبيا: التحقيق مع المنقوش يجري عبر "واتساب" !!

إعلام عبري: لقاء نصر الله والنخالة والعاروري يبعث برسالة مهمة إلى "إسرائيل" ..

أسعار صرف العملات

خوفاً من التصعيد.. مفوضة السجون الإسرائيلية تتجاهل قرارات بن غفير

الأخبار الرئيسية

israel-women-soldiers

"هآرتس": مجندتان إسرائيليتان أجبرتا فلسطينيات على التعري بالكامل أمام أطفالهن

مؤسسة"الضمير" تحذر من كارثة بيئية محققة في غزة

سلمان

وفد فلسطيني يزور السعودية الثلاثاء لبحث التطبيع مع اسرائيل

الاحتلال يزعم اعتقال مطلوبين من القسام في جنين وأحدهم مصابًا بجروح خطيرة

اسرائيل: قرار جديد بشأن عمر العمال المسموح لهم بالحصول على تصاريح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية