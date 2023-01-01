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محافظة القدس تحذر من استمرار الحملة المسعورة ضد طلابنا ومناهجنا الوطنية

الإثنين 04 سبتمبر 2023 03:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظة القدس تحذر من استمرار الحملة المسعورة ضد طلابنا ومناهجنا الوطنية



القدس المحتلة/سما/

-حذّرت محافظة القدس، من استمرار سلطات الاحتلال بتضييقاتها على طلابنا المقدسيين ومحاربة المنهاج الوطني والضغط على المدراس العربية في القدس لتطبيق المنهاج الإسرائيلي.

وقالت محافظة القدس في بيان لها، اليوم الاثنين،إن إجراءات وممارسات سلطات الاحتلال ستجعل من العام الدراسي الذي بدأ قبل عدة أيام، عامًا ساخنًا وغير مستقر.

وأضافت، أن ما تتعرض له المؤسسات التعليمية في مدينة القدس وبشكل خاص التضييقات والملاحقات التي يتعرض لها الطلبة والمعلمون خلال توجههم إلى مدارسهم وأماكن عملهم، إجراءات عنصرية تعسفية يجب أن تتوقف، وأن يكون هناك تدخل دولي ضاغط على هذه الحكومة الفاشية التي تسعى بكل إمكانياتها لتهويد كل شيء في القدس، خاصة منظمات حقوق الإنسان والمهتمة بالتعليم.

وأكد البيان، "أن طلاب القدس معرضون لحملة ممنهجة ومسيّسة من أجل منعهم من الوصول إلى مدارسهم الوطنية وهناك إضرابات واحتجاجات كبيرة تسود بين أولياء الأمور في مناطق مختلفة من المحافظة احتجاجًا على هذه الممارسات العنصرية مما يهدد مستقبل أبنائنا وانتظام العام الدراسي ومسيرتهم التعليمية".

وقال: إن "قيام شرطة الاحتلال صباح اليوم بقطع الطريق على طلبة المدرسة الشرعية وروضة "رياض الأقصى" الواقعتين داخل باحات المسجد الأقصى المبارك والعبث بحقائبهم المدرسية ومصادرة كتبهم الدراسية، بحجة أنها من المنهاج الفلسطيني ووجود علم دولة فلسطين عليها هو تصرف عنصري يأتي في إطار الحملة الإسرائيلية المستمرة لأسرلة التعليم في مدينة القدس، وفي إطار التحريض الإسرائيلي على المنهاج الفلسطيني، ومحاولة مكشوفة لتعكير أجواء افتتاح السنة الدراسية في المدينة المقدسة، وممارسة أبشع وسائل الترهيب ضد الطلبة المقدسيين".

وطالبت المحافظة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولي المعنية بضرورة اتخاذ موقف حاسم إزاء هذه الممارسات العنصرية وعدم الاكتفاء برصدها وإصدار البيانات التي لا يعبأ الاحتلال بها ولا يقيم لها وزنا.

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#محافظة القدس

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