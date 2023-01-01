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آليات إسرائيلية تجري أعمال تجريف على الحدود مع لبنان

الإثنين 04 سبتمبر 2023 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
آليات إسرائيلية تجري أعمال تجريف على الحدود مع لبنان



القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن 4 جرافات إسرائيلية تحميها 3 دبابات بدأت أعمال تجريف بالقرب من الحدود، تمهيدا لبناء جدار إسمنتي فاصل بين الجانبين.

ونشر مراسل قناة "المنار" علي شعيب، عبر حسابه على منصة X (تويتر سابقا) صورة للجرافات الإسرائيلية، وكتب: "جرافات إسرائيلية تحميها 3 دبابات ميركافا بدأت عملية تجريف داخل الأراضي "المحتلة" بالقرب من الحدود مع لبنان من دون خرقها شمال حرج الراهب - عيتا الشعب تمهيدا لبناء الجدار الإسمنتي".


وأضاف: "لوحظ ابتعاد قوات المشاة عن المنطقة التي أصيب فيها جندي اسرائيلي بانفجار لغم قبل 3 أشهر".

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