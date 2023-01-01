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علي الحجار يكشف سبب أزمة حفل مهرجان القلعة: "الفلاشة باظت"

الإثنين 04 سبتمبر 2023 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
علي الحجار يكشف سبب أزمة حفل مهرجان القلعة: "الفلاشة باظت"



وكالات / سما /

كشف المطرب على الحجار تفاصيل أزمة حفله بمهرجان القلعة.

وقال "الحجار" في تصريحات لبرنامج "حضرة المواطن" إن الأزمة لم تكن تخص فقرته وأن السبب مشكلة فنية واجهت فرقة رقص قادمة من سريلانكا.

وأضاف: "اللي حصل إن في فرقة رقص جاية من سيرلانكا، الفلاشة اللى عليها المزيكا كانت بايظة، فحصل تعطل، على ما يجيبوا فلاشة تانية، فالعطلة كانت بسبب هذه المشكلة، وليست منه".

وأعلن علي الحجار موعد أولى حفلاته ضمن مشروعه لإحياء التراث الغنائي للعظماء "100 سنة غنا"، والدويتو الغنائي مع الكينج محمد منير.

وأضاف أن وزيرة الثقافة أكدت له إقامة مشروع 100 سنة غنا بشكل تسطيع الأجيال الحالية استيعابه، وتابع: "بقالي سنين كتيرة نفسي نحيي التراث من جديد، وجربت التجربة دي من سنة 1980 اعمل لمحمد فوزي داري العيون والناس افتكرتها إنها واحدة من ضمن أغاني الشريط رغم إني كاتب إنها لحن محمد فوزي وبعدها كررت الحكاية وعمل لي ياسر عبد الرحمن أهو ده اللي صار بتاعت سيد درويش".

وتابع علي الحجار: "أنا مهتم أوي أحفظ الناس تراثهم الغنائي ويظهر لهم عظمة أجدادهم"، مشير إلي أول حفلة في مشروع 100 سنة غناء ستكون في ديسمبر المقبل وذلك لإعطاء فرصة للموزعين في إعادة توزيع الأغاني ووجود رؤية فنية بدون التأثير عن الأغنية الأصلية".

 

وعن الدويتو مع الكينج محمد منير قال: "قريب وهتبقى حاجة جديدة لمصر وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وتلحين عزيز الشافعي".

#علي الحجار

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