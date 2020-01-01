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النيابة الإسرائيلية لن تستأنف على تبرئة الشرطي قاتل الشهيد إياد الحلاق

الإثنين 04 سبتمبر 2023 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
النيابة الإسرائيلية لن تستأنف على تبرئة الشرطي قاتل الشهيد إياد الحلاق



القدس المحتلة / سما /

قررت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عدم الاستئناف على تبرئة الشرطي قاتل الشهيد إياد الحلاق، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أعدم ميدانيا بواسطة عنصر في وحدة "حرس الحدود" الشرطية في البلدة القديمة بالقدس، في 30 أيار/ مايو 2020.

وأبلغت النيابة العامة الإسرائيلية ذوي الشهيد الحلاق، بهذا القرار، بواسطة المحامية كيرين لافي من قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش)، عبر محامي العائلة المقدسية، علما بأن المحكمة المركزية في القدس كانت قد قضب ببراءة الشرطي القاتل في قرار صدر عنها في السادس من تموز/ يوليو الماضي.

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