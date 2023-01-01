طبيب يوضح سبب تلف أسنان الحوامل

وكالات / سما /

الحمل في حد ذاته لا يؤثر على صحة أسنان الأم، لكن الظروف المصاحبة يمكن أن تؤدي إلى تدهورها.

ويشير الدكتور أليكسي سوشنيكوف، أخصائي طب وجراحة الأسنان، في حديث لـ Gazeta.Ru، إلى أن أسباب تلف أسنان النساء الحوامل هي:

1 - انخفاض مستوى نظافة الفم، حيث أن معظم النساء في فترة الحمل يكثرن من تناول الكربوهيدرات البسيطة-المعجنات والفواكه والسكريات، التي جميعها تلتصق بالأسنان جيدا وتصبح غذاء جيدا للبكتيريا.

2 - اختيار خاطئ لطبيب الأسنان. يجب زيارة طبيب الأسنان بصورة منتظمة على مدى سنوات لإجراء التنظيف الصحي المطلوب.

ووفقا له، يجب الاهتمام بصحة الأسنان وإزالة المشكلات الموجودة قبل التخطيط للحمل.

ويقول: "الطفل في رحم الأم لا يحرمها من الكالسيوم. لأن الحمل ، عملية فسيولوجية، تنخفض خلالها نسبة المعادن ليس فقط في الأسنان بل وكذلك في الدم وأنسجة العظام وجسم المرأة الحامل بكامله. ولكن غالبا ما تعود مستويات المعادن إلى طبيعتها لاحقا. ويمكن ومن الضروري الخضوع للتخدير أثناء الحمل، لأن الضرر الأكبر هو الإجهاد الذي تتعرض له المرأة والجنين بداخلها. و نفس الشيء ينطبق على الأشعة السينية".

ويشير الطبيب، إلى أن جسم الطفل عند الولادة يكون خاليا من البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان. ولكنها تنقل إليه من الوالدين من خلال التقبيل والاحتضان. لذلك يجب على الوالدين الاهتمام بصحة أسنانهم قبل ولادة طفلهم.