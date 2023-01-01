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إغلاق ملعب فلسطين وإعادة جدولة مباريات دوري الممتازة

الإثنين 04 سبتمبر 2023 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق ملعب فلسطين وإعادة جدولة مباريات دوري الممتازة



غزة / سما /

وقع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اتفاقية تطوير وإعادة تأهيل ملعب فلسطين الدولي بحضور صلاح أبو العطا ممثلاً عن اتحاد الكرة وعبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة.

ومن المقرر أن يبدأ مشروع إعادة تأهيل الملعب في مطلع شهر أكتوبر القادم ويتضمن تأهيل بعض المرافق إضافة لفرشه بالعشب الصناعي.

وفي نفس السياق سيكون ملعب فسطين مغلقاً أمام مباريات الدوري “بجميع الدرجات” منذ بداية شهر أكتوبر تزامناً مع بدء العمل في الملعب ضمن المشروع.

وستشرع لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم في إعادة جدولة بعض مباريات دوري الممتازة والأولى ونقل المباريات المجدولة على ملعب فلسطين إلى ملعب اليرموك، ما سيشكل ضغطاً على الملعب نظراً لكثرة المباريات الأمر الذي سيضطر لجنة المسابقات لاستغلال معظم أيام الأسبوع لجدولة المباريات.

#ملعب فلسطين #الممتازة #الاتحاد الفلسطيني

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